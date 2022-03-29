DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İkinci el araç fiyatları yükselecek mi? 2. el otomobil fiyatı artacak mı? (KDV etkisi)
Muhammet Cüneyt Kılıç Dünyaca Ünlü Diziye Sponsor Olmaya Hazırlanıyor
Disney+ Türkiye ne zaman açılacak? Disney+ Türkiye fiyatı ne olacak?
5 TL değişecek mi? Yeni 5 TL nasıl ve ne renk olacak? 5 TL yeni banknotların fotoğrafları
Yeni 5 TL nasıl olacak? Yeni 5 TL ne renk, hangi renk olacak? Yeni 5 TL banknot resmi yayınlandı mı?
Vestel, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi taahhüdünü yeniledi
Migros bir yılda 247 ton plastik azalttı
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı?
VakıfBank, iki ayrı Stevie organizasyonunda 18 ödülün sahibi oldu
Suudiler petrole rekor zam yapacak
10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için sonuçlar açıklandı mı? Sağlık personeli alım sonuçları nereden öğrenilir?
Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm full izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm youtube HD izle
Bloomberg'den Rusya ve Belarus kararı
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: İktidar bu Türkiye'yi yordu
LGS sınavı başvurusu yapılmayacak mı? LGS başvurusu otomatik mi yapılıyor? LGS başvurusunu okul mu yapıyor?

TIMETURK / GENEL / Disney+ Türkiye ne zaman açılacak? Disney+ Türkiye fiyatı ne olacak?

Disney+ Türkiye ne zaman açılacak? Disney+ Türkiye fiyatı ne olacak?

Birçok çizgi film ve dizinin yapımcılğı üstlenen Disney, çevrimiçi içerik izleme platformu Disney Plus'ı Türkiye'de kullanıma açıyor. Şirketin Türkiye'de kullanıma açılacağı tarih ve Disney Plus'ın ücreti belli oldu. Peki, Disney Plus nedir? Disney Plus Türkiye ne zaman açılacak? Disney Plus Türkiye fiyatı ne olacak? İşte detaylar...

30 Dakika Önce
2022-03-29 11:30:26
Disney+ Türkiye ne zaman açılacak? Disney+ Türkiye fiyatı ne olacak?

Birçok çizgi film ve dizinin yapımcılığı üstlenen Disney, çevrimiçi içerik izleme platformu Disney Plus'ı Türkiye'de kullanıma açıyor. Şirketin Türkiye'de kullanıma açılacağı tarih ve Disney Plus'ın ücreti belli oldu. Peki, Disney Plus nedir? Disney Plus Türkiye ne zaman açılacak? Disney Plus Türkiye fiyatı ne olacak? İşte detaylar...

42 yeni ülkede yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus'ın Türkiye'de kullanıma gireceği tarih ve fiyatı belli oldu. Bünyesinde barındırdığı sağlam yapımlar ile Netflix'e rakip olmak isteyen Disney, yeni bir maceraya atılıyor.

DİSNEY PLUS NE ZAMAN TÜRKİYE'DE AÇILACAK?

Şirketten yapılan açıklamaya göre 14 Haziran 2022'den itibaren sistem Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak.

DİSNEY PLUS KAÇ TL OLACAK?

Şirketten yapılan açıklamaya göre Disney Plus Türkiye fiyatı 34.90 TL (vergiler dahil) olması bekleniyor.

DİSNEY PLUS'TA YER ALACAK BAZI YAPIMLAR

-Walt Disney Animation Studios'un Walt Disney İmza Koleksiyonu'ndan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Güzel ve Çirkin, Pinokyo, Aslan Kral, Küçük Denizkızı, Külkedisi ve daha fazlası.

-Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan dört filminden üçü: Yenilmezler: Endgame, Avatar ve Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor

-11 yıllık Emmy Ödüllü The Simpsons serisinin otuz sezonu

-Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Galaksinin Koruyucuları, Yenilmezler, Demir Adam 3 gibi Marvel filmleri

-Star Wars: Güç Uyanıyor, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmlerinin yanı sıra 1977-1999 yılları arasında yayınlanan klasik Star Wars filmlerinin altı tanesi

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş