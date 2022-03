Disney+ Türkiye ne zaman açılacak? Disney+ Türkiye fiyatı ne olacak?

Birçok çizgi film ve dizinin yapımcılğı üstlenen Disney, çevrimiçi içerik izleme platformu Disney Plus'ı Türkiye'de kullanıma açıyor. Şirketin Türkiye'de kullanıma açılacağı tarih ve Disney Plus'ın ücreti belli oldu. Peki, Disney Plus nedir? Disney Plus Türkiye ne zaman açılacak? Disney Plus Türkiye fiyatı ne olacak? İşte detaylar...