Disney+ Türkiye ne zaman açılacak? Disney+ Türkiye fiyatı ne olacak?

Birçok çizgi film ve dizinin yapımcılğı üstlenen Disney, çevrimiçi içerik izleme platformu Disney Plus'ı Türkiye'de kullanıma açıyor. Şirketin Türkiye'de kullanıma açılacağı tarih ve Disney Plus'ın ücreti belli oldu. Peki, Disney Plus nedir? Disney Plus Türkiye ne zaman açılacak? Disney Plus Türkiye fiyatı ne olacak? İşte detaylar...

Birçok çizgi film ve dizinin yapımcılığı üstlenen Disney, çevrimiçi içerik izleme platformu Disney Plus'ı Türkiye'de kullanıma açıyor. Şirketin Türkiye'de kullanıma açılacağı tarih ve Disney Plus'ın ücreti belli oldu. Peki, Disney Plus nedir? Disney Plus Türkiye ne zaman açılacak? Disney Plus Türkiye fiyatı ne olacak? İşte detaylar...

42 yeni ülkede yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus'ın Türkiye'de kullanıma gireceği tarih ve fiyatı belli oldu. Bünyesinde barındırdığı sağlam yapımlar ile Netflix'e rakip olmak isteyen Disney, yeni bir maceraya atılıyor.

DİSNEY PLUS NE ZAMAN TÜRKİYE'DE AÇILACAK?

Şirketten yapılan açıklamaya göre 14 Haziran 2022'den itibaren sistem Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak.

DİSNEY PLUS KAÇ TL OLACAK?

Şirketten yapılan açıklamaya göre Disney Plus Türkiye fiyatı 34.90 TL (vergiler dahil) olması bekleniyor.

DİSNEY PLUS'TA YER ALACAK BAZI YAPIMLAR

-Walt Disney Animation Studios'un Walt Disney İmza Koleksiyonu'ndan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Güzel ve Çirkin, Pinokyo, Aslan Kral, Küçük Denizkızı, Külkedisi ve daha fazlası.

-Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan dört filminden üçü: Yenilmezler: Endgame, Avatar ve Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor

-11 yıllık Emmy Ödüllü The Simpsons serisinin otuz sezonu

-Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Galaksinin Koruyucuları, Yenilmezler, Demir Adam 3 gibi Marvel filmleri

-Star Wars: Güç Uyanıyor, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmlerinin yanı sıra 1977-1999 yılları arasında yayınlanan klasik Star Wars filmlerinin altı tanesi

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