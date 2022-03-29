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TIMETURK / YAŞAM / 5 TL değişecek mi? Yeni 5 TL nasıl ve ne renk olacak? 5 TL yeni banknotların fotoğrafları

5 TL değişecek mi? Yeni 5 TL nasıl ve ne renk olacak? 5 TL yeni banknotların fotoğrafları

5 TL değişecek mi? Merkez Bankası'nın yayımladığı kılavuza göre 5 Tl'lik banknotlar üzerinde güncellemeler yapılacağı duyuruldu. Peki yeni 5 TL nasıl olacak, rengi değişecek mi? 5 TL yeni banknotların fotoğrafları yayınlandı mı? İşte detaylar...

24 Dakika Önce
2022-03-29 11:37:51
5 TL değişecek mi? Yeni 5 TL nasıl ve ne renk olacak? 5 TL yeni banknotların fotoğrafları

Merkez Bankası'nın yayımladığı kılavuza göre 5 Tl'lik banknotlar üzerinde güncellemeler yapılacağı duyuruldu. Peki yeni 5 TL nasıl olacak, rengi değişecek mi? 5 TL yeni banknotların fotoğrafları yayınlandı mı? İşte detaylar...

5 TL değişecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) E9 Emisyon Grubu IV. Tertip 5 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı. Duyuruda;

“1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 5 TL banknotlar 28 Mart 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 5 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.” sözlerine yer verildi.

Yeni 5 TL nasıl ve ne renk olacak?

Merkez Bankası'nın yayımladığı Resmi Gazete duyurusuna göre 5 TL üzerinde güncellemeler yapılacak fakat renginde değişiklik yapılmayacak.

5 TL yeni banknotların fotoğrafları

5 TL yeni banknotların fotoğrafları henüz yayınlanmadı fakat bugün itibariyle kullanılmaya başlandı.

Banknot ne demek?

Banknot; para basmaya yetkili devlet bankasınca basılan ve dolaşıma çıkarılan kâğıt para. .

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