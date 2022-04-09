Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı? Diş fırçalarken gargara yapmak orucu bozar mı? Bozulan oruç kefaret gerektirir mi? gibi sorular Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Sahurda niyetlenip oruç tutan biri sabah kalktığında dişlerini fırçalamak istiyor ancak bunun orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Diş fırçalama bir temizlik hareketidir. Dinimiz temizliğe çok fazla önem veriyor. Ancak diş fırçalarken oruçlu olanlar bazı noktalara dikkat etmelidir.

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı? Diş fırçalarken gargara yapmak orucu bozar mı? Bozulan oruç kefaret gerektirir mi? gibi sorular Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ramazan ayında oruçlu olanların dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunuyor. Oruç tutmak bedeni sadece yemek ve çmekten uzak tutmak anlamına gelmemeli. Dinimizin yasakladığı hal ve hareketlerden de oruçluyken uzak durmakta fayda var. Orucun sevabını düşürmemek için Ramazan'ın ruhuna göre davranmak gerekir. Bazı durumlar orucu bozmayabilir ancak bu o davranışların uygun olduğu anlamına gelmez. Ramazan ayında oruçluyken dişlerin fırçalanmasının orucu bozup bozmayacağı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Oruçluyken dişleri fırçalamaya dair Diyanet'ten şöyle bir açıklama geldi:

Diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

Ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372). .