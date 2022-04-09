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TIMETURK / EKONOMİ / FLO koleksiyonuyla, çocuklar için birçok alternatif sunuyor

FLO koleksiyonuyla, çocuklar için birçok alternatif sunuyor

FLO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocukların adımlarına renk katıyor.

2 Saat Önce
2022-04-09 11:01:02
FLO koleksiyonuyla, çocuklar için birçok alternatif sunuyor

FLO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocukların adımlarına renk katıyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hem renkli hem de eğlenceli adımlar atmak isteyen çocuklar için, koleksiyonuyla birçok alternatif sunuyor.

Yeni koleksiyonuyla tüm çocukları cıvıl cıvıl modellerle buluşturan FLO, rahatlığı ve renkleriyle küçük beyleri ve hanımları hayallerini süsleyen modellerle buluşturuyor.

Bayram coşkusunu tüm sevinciyle yaşayan çocuklara, hediye edilecek en güzel alternatifler arasında yer alan FLO ayakkabılar hem günlük yaşamda hem de bayram kutlamalarında rahatlıkla kullanılıyor.

Çocuklar için beğenilen ayakkabıları konforla buluşturan FLO, İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nda babet, sneaker ve çantalarıyla her zevke hitap eden modeller sunuyor.

Metalik etkiler, pırıltılı detaylar ve fiyonklar kız çocuk koleksiyonunda ön plana çıkıyor. Renklerde pembe, siyah, beyaz ve kırmızı göze çarpıyor.

Babetler bayram elbiselerini kusursuzca tamamlarken sneakerlar ise tulum, şort, jean ve daha birçok kombinin tamamlayıcı parçası oluyor. Kombinleri süsleyecek çanta alternatifleri, metalik ve sim detaylarıyla kız çocuklarının gönlünü fethediyor.

FLO'da erkek çocukların dünyası da en az kızlar kadar renkli ve sevimli detaylardan oluşuyor. İlkbahar ve yaz aylarının her daim modası olan sneakerlar lacivert, kırmızı ve beyaz renkleriyle öne çıkıyor.

Bağcıklı ve cırt cırtlı modeller kullanım kolaylığı sağlarken renkli şerit ve kalın taban detaylarıyla da göz dolduruyor. Küçük beylerin jean, gömlek, ceket, tişört ve daha birçok kombinin eşlikçisi olacak modeller FLO'da ebeveynleri bekliyor. .

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