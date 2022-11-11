Dilek Ertek'in sevgilisi Artur Fuchberger kimdir? Artur Fuchberger ne iş yapıyor? Dilek Ertek öldürüldü mü? Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co’nun Türkiye distribütörlüğünü yapan iş kadını Dilek Ertek tur gemisinden okyanusa düşerek kaybolmasının yankıları sürüyor. Dilek Ertek'in intihara meyilli olmaması ve alkol kullanması nedeniyle soruşturmada cinayet olasılıkları da değerlendiriliyor. Dilek Ertek'in erkek arkadaşının kim olduğu merak edilirken Artur Fuchberger'in Dilek Ertek'in kaybolduğu ihbarını 20 saat sonra yapması kafaları karıştırdı. Peki Dilek Ertek'in İsviçreli sevgilisi Artur Fuchberger kimdir?

Türkiye'nin tanınmış iş kadınlarından olan Dilek Ertek'ten gelen haberler ülke gündemine oturdu. dilek Ertek erkek arkadaşı ile birlikte çıktığı doğum günü gezisinden dönemedi. 71 yaşındaki Dilek Ertek Tahiti'de 25 Ekim gecesi Norwegian Spirit adlı cruies gemisinden düşerek kayboldu. Dilek Ertek'i arama çalışmaları devam ederken acı olayın derinlemesine soruşturması da başladı. Dilek Ertek'in kayıp olduğunu yaklaşık 20 saat sonra gemi güvenliğine bildiren Ertek'in İsviçreli sevgilisi üzerinde şüpheler de yoğunlaşmaya başladı.

Dilek Ertek'in sevgilisi Artur Fuchberger kimdir?

Dilek Ertek'in şüpheleri üzerine çeken sevgilisinin adı ortaya çıktı. Dilek Ertek'in sevgilisinin Artur Fuchberger olduğu iddia edildi. Gelen bilgilere göre Artur Fuchberger 74 yaşında ve mimar.

Artur Fuchberger Dilek Ertek ile birlikte doğum günü seyahatine çıkmıştır. Dilek Ertek 25 Ekim gecesi sevgilisi ile birlikte seyehatteyken Norwegian Spirit adlı cruies gemisinden düşerek kayboldu. Kamera kayıtlarına bakıldığında Dilek Ertek'in geminin balkonundan düştüğü görülüyor. Ancak düşmenin sebebi kamera görüntülerine yansımıyor. Dilek Ertek'in intihara meyilli bir yapıya sahip olmaması, alkol kullanmaması ve gemi balkon korkuluklarının bir insanın göğsüne kadar gelmesi kafaları karıştırdı.

Dilek Ertek'in gemiden düşüp okyanusta kaybolmasının soruşturması devam ederken akıllara cinayet şüphesi de geliyor.

Artur Fuchberger ne iş yapıyor?

Dilek Ertek'in birlikte seyahate çıktığı sevgilisi Artur Fuchberger'in mimar olduğu öğrenildi. 74 yaşında olan Artur Fuchberger'in yaşanan olayların ardından ülkesine döndüğü ve ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Dilek Ertek öldürüldü mü?

Türkiye'nin ünlü iş kadındanlarından Dilek Ertek'in okyanusun ortasında gemiden düşmesi akıllara "Dilek Ertek öldürüldü mü?" sorusunu getirdi. Dilek Ertek'in 1.58 boy ile 1 metrelik balkon korkuluğundan nasıl düştüğü sorusuna ise henüz yanıt alınamadı. Dilek Ertek'in gemiden nasıl düştüğüne dair soruşturma sürüyor.

Dilek Ertek cenaze namazı ne zaman?

Dilek Ertek günlerce süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Yaşanan acı olayın ardından Tahiti'ye giden ve hukuk mücadelesi başlatan oğul Gökçe Atuk İstanbul'da döndü. Dilek Ertek'ten ise umut kesilmiş durumda. Yapılan açıklamada “Merhum Dilek Ertek için 14 Kasım Pazartesi Teşvikiye Camisi'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak” denildi.