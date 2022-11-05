Son zamanlarda Gökçe Atuk'un kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gökçe Atuk Türkiye'nin önemli iş kadınlarından olan ve Tahiti'de gemiden düşerek kaybolan ve büyük acıya neden olan Dilek Ertek'in oğludur. Gökçe Atulk geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ünlü haber spikerlerinden Ceren Bektaş ile evlenmişti. İşte Gökçe Atuk'un hayatı ve biyografisi...

Gökçe Atuk kimdir? Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk ne iş yapıyor? soruları son zamanlarda internette oldukça sık araştırılıyor. Gökçe Atuk annesinin okyanısta kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışmaları için Haiti'ye gitti.

Gökçe Atuk kimdir?

Gökçe Atuk Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından Dilek Ertek'in oğludur.

Dilek Ertek 26 Ekim'de arkadaşlarıyla çıktığı Haiti gezisinde gemiden düşerek kaybolmuş ve Türkiye'e büyük üzüntüye neden olmuştur.

Gökçe Atuk Habertürk TV Ana Haber spikeri Ceren Bektaş ile evlenmiştir. Çift sade bir nikah töreni ile dünya evine girmişti.

Gökçe Atuk iş insanıdır.

Dilek Ertek kimdir?

Dilek Ertek dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörüydü.

İş kadını Haiti gezisi sırasında gemiden talihsiz bir şekilde okyanusa düşerek kaybıoldu. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından arama çalışmaları başladı.

Dilek Ertek'in kim olduğu da son yaşanan olayların ardından merak edilmeye başlandı. Dilek Ertek İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitiminin ardından Avusturya Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Lise zamandında bale eğitmenliği de yaptı.

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra kariyerini pırlanta ve takı alanına çevirdi.

New York GIA'de pırlanta eğitimi alan Dilek Ertek 1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu.

ilk Tiffany mağazasını 1995'in sonunda İstanbul'da açtı. Dilek Ertek 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Ayrıca antikaya da meraklı olan Dilek Ertek'in bir antika dükkanı vardır.

1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004'te boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isiminde bir oğlu var.

Dilek Ertek nasıl okyanusa düştü?

26 Ekim'de arkadaşlarıyla cruise gemisiyle tatile giden Dilek Ertek'ten üzen haber geldi.

Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'i merak edip odasını açtırmak istedi.

Ancak yakınları gördükleri tablo karşısında şok geçirdi. Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu.

Tüm gemi ayağa kalktı. Kamera kayıtları incelendiğinde ünlü işkadınının balkondan aşağı düştüğü görüldü.

Talihsiz olay sonrası oğlu Gökçe Atuk, kazanın yaşandığı Tahiti'ye gitti ve arama çalışmalarına katıldı. Atuk, günlerdir helikopterle annesinin cesedini aramasını rağmen bir sonuca ulaşamadı.