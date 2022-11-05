Dilek Ertek kimdir? İş insanı Dilek Ertek'ten gelen haber herkesi yasa boğdu. Dilek Ertek Tahiti'de kurvaziyer gezisi sırasında okyanusa düşerek gözden kayboldu. Dilek Ertek'i arama çalışmalarında saatler geride kalırken Ertek henüz bulunamadı. Yaşanan üzücü olay sonrası aileden de bir açıklama geldi. Dilek Ertek'in kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Dilek Ertek nerede, ne iş yapıyordu? Dilek Ertek bulundu mu?

Dünyaca ünlü mücevher ve takı firmasının Türkiye distribütörü olan iş kadını Tahite yaşanan talihsiz bir olay ile Türkiye'ye acı yaşattı. Dilek Ertek Tahiti'de kuruvaziyet gemi gezisi sırasında güverteden okyanusa düştü. Dilek Erten'i arama çalışmaları kısa sürede başladı ancak iş kadını henüz bulunamadı. Yaşanan olay iş dünyasında da büyük bir acıya neden oldu. Konya ilişkin Ertek'in ailesinden yapılan açıklamada ise arama ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Dilek Ertek kimdir? Dilek Ertek bulundu mu? Dilek Ertek ne iş yapıyordu? soruları vatandaşlar tarafından da sıkça sorulmaya başlandı.

Dilek Ertek kimdir?

Dilek Ertek dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörüydü.

İş kadını Haiti gezisi sırasında gemiden talihsiz bir şekilde okyanusa düşerek kaybıoldu. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından arama çalışmaları başladı.

Dilek Ertek'in kim olduğu da son yaşanan olayların ardından merak edilmeye başlandı. Dilek Ertek İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitiminin ardından Avusturya Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Lise zamandında bale eğitmenliği de yaptı.

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra kariyerini pırlanta ve takı alanına çevirdi.

New York GIA'de pırlanta eğitimi alan Dilek Ertek 1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu.

ilk Tiffany mağazasını 1995'in sonunda İstanbul'da açtı. Dilek Ertek 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Ayrıca antikaya da meraklı olan Dilek Ertek'in bir antika dükkanı vardır.

1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004'te boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isiminde bir oğlu var.

Dilek Ertek bulundu mu?

Dilek ERtek Haiti'de geçirdiği kaza sonucu okyanusa düştü ve arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Dilek Ertek henüz bulunmadı.

Dilek Ertek nasıl denize düştü?

Ünlü mücevher markasının ülkemizdeki distibütörü Dilek Ertek'in nasıl okyanusa düştüğü henüz bilinmiyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. .