Dilek Ertek'in sevgilisi kim adı ne? Bora Bora kimdir? Dilek Ertek öldürüldü mü? İsviçreli erkek arkadaşı ismi ne? 26 Ekim'de meydana gelen acı olay ülke gündemine oturdu. Ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörlüğünü yapan iş kadını Dilek Ertek Tahiti'de erkek arkadaşı ile çıktığı gemi gezisinden dönemedi. Dilek Ertek'in gemiden düştüğü belirtilirken cinayet şüphesi üzerinde de duruluyor. Dilek Ertek'in sevgilisinin kim olduğu da yaşanan olayların ardından sıkça merak edilmeye başlandı.

Dilek Ertek'in sevgilisi kim adı ne? Bora Bora kimdir? Dilek Ertek öldürüldü mü? İsviçreli sevgili ismi ne? 26 Ekim'de meydana gelen acı olay ülke gündemine oturdu. Ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörlüğünü yapan iş kadını Dilek Ertek Tahiti'de erkek arkadaşı ile çıktığı gemi gezisinden dönemedi. Dilek Ertek'in gemiden düştüğü belirtilirken cinayet şüphesi üzerinde de duruluyor. Dilek Ertek'in sevgilisinin kim olduğu da yaşanan olayların ardından sıkça merak edilmeye başlandı.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden iş kadını Dilek Ertek'in sevgilisi ile birlikte çıktığı doğum günü gezintisi acı ile sonlandı. Dilek Ertek, 26 Ekim'de doğum gününü kutlamak için Norwegian Spirit adlı cruise gemisine sevglisi ile birlikte bindi. Geminin durakları arasında Tahiti'de yer alıyordu. Tahiti'ye uğrayan gemi Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken erkek arkadaşı Dilek Ertek'i gemide bulamadı. Sevgilisi gün boyu Dilek Ertek'ten haber alamayınca olayı gemi güvenliğine bildiri. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu Dilek Ertek'in balkondan düştüğü belirtildi.

Dilek Ertek'in sevgilisi kim adı ne?

Dilek Ertek'in sevgilisinin kim olduğu soruları son zamanlarda oldukça fazla soruluyor. İsviçreli olduğu ifade edilen erkek arkadaşın aslında Avusturyalı bir mimar olduğu ortaya çıktı. Dilek Ertek'in sevgilisinin adı ise henüz açıklanmadı. Dilek Ertek'in 1.58 boy ile 1 metrelik balkon korkuluğundan nasıl düştüğü sorusuna ise henüz yanıt alınamadı. Dilek Ertek'in sevgilisi üzerinde şüpheler yoğunlaşmaya başlandı. Ertek'i sevgilisinin ittiği iddiaları ağırlık kazanmaya başladı. Olayla ilgili derinlemesine soruşturma devam ediyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Dilek Ertek'in sevgilisinin adının ne olduğu da merak edilmeye başlandı. Dilek Ertek'in erkek arkadaşının ismi henüz kamuoyuna açıklanmadı.Soruşturmanın ilerleyen safhasında yaşanacak gelişmelere göre Dilek Ertek'in erkek arkadaşının ismi açıklanacaktır.

Bora Bora kimdir?

Bora Bora ismi bazı internet sitelerinde yer alıyor. Bora Bora bir adadır. Bora Bora, Güney Pasifik'teki bir Fransız Denizaşırı toprağı olan Fransız Polinezyası'nda bulunan ada.

Dilek Ertek öldürüldü mü?

Dilek Ertek'in kurvaziyer gemisnin balkonundan nasıl düştüğü sorusuna yanıt aranıyor. 1.58 boyunda olan, alkok kullanmayan ve intihara meyilli olmayan biri 1 metrelik korkuluklardan nasıl düşmüş olabilir. Tüm bu soruların yanıtı soruşturmaların ardından netlik kazancak.

Gökçe Atuk'un avukatı açıklamasında "Dilek Hanım erkek arkadaşı ile birlikte gitmişti tatile. Uzun yıllardır beraberlerdi. Onun bu olayda bir ilgisi yoktur diyemiyoruz. Kaptandaki delilleri, geminin kamera kayıtlarını hep birlikte değerlendirdikten sonra ancak bir açıklamada bulunabiliriz. Bizim için de şu anda herkes şüpheli"

Soruşturmanın devam ettiğine dikkat çeken Avukat Büyükpınar, "Olayın nasıl gerçekleştiğine dair gemi kayıtları, kaptanın seyir defteri inceleniyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bir kaza olduğunu düşünüyoruz. Cinayet fikrinden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü o çok acı bir şey" ifadelerini kullandı.

Gökçe Atuk kimdir?

Gökçe Atuk Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından Dilek Ertek'in oğludur.

Dilek Ertek 26 Ekim'de arkadaşlarıyla çıktığı Haiti gezisinde gemiden düşerek kaybolmuş ve Türkiye'e büyük üzüntüye neden olmuştur.

Gökçe Atuk Habertürk TV Ana Haber spikeri Ceren Bektaş ile evlenmiştir. Çift sade bir nikah töreni ile dünya evine girmişti.

Gökçe Atuk iş insanıdır.