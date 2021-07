DGS'ye kalem getirilir mi? 2021 DGS sınavına kalem silgi alınıyor mu? DGS'de kalem veriliyor mu? 2021 DGS sınavı 11 Temmuz pazar günü binlerce kişini katılımıyla tüm Türkiye'de gerçekleşecek. DGS sınavına girecek olan adaylar sınava kalem götürmenin yasak mı yoksa serbest mi olduğunu araştırıyor. Peki DGS sınavına kalem ile girilir mi? DGS'ye uçlu kalem alınır mı? İşte 2021 DGS sınavında yanınızda bulundurmanız gereken ve yanınızda bulundurmamanız gereken şeyler...

2021 DGS sınavına yaklaşık 350 bin kişinin girmesi bekleniyor. Binlerce kişi korona virüs tedbirleri kapsamında sınavda ter dökecek. Sınavda iyi bir puan alıp üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmak isteyen öğrenciler hazırlıklarını tamamladı. Ancak DGS ile ilgili akıllarda soru işaretleri var. DGS'ye girecek olan adaylar yanlarında kalem ve silgi getirebilir mi? DGS sınavına kalem sokulur mu? DGS'ye uçlu kalame ile girilir mi? İşye ÖSYM kalvusunda yer alan bilgilere göre DGS sınavına kalem götürülür mü sorusunun yanıtı...

DGS'ye kalem getirilir mi?

ınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla;

anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılanboncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlüelektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

DGS sınavında kalem veriliyor mu?

Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kurallarıadaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

