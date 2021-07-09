Yunan basınında ‘Almanya Türkiye’yi destekliyor’ rahatsızlığı

Yunan gazeteci Philip Chrysopoulos'un Greek Reporter için kaleme aldığı haberde, 'Yunanistan'ın, AB'nin Ankara'ya askeri ambargo uygulanmasına yönelik taleplerine rağmen, Almanya bu konuda Türkiye'yi desteklemeye devam ediyor' denildi.

Doğu Akdeniz ve Ege'de sürekli tansiyonu yükselten Yunanistan'da panik hakim. Yunan medyası, Almanya'nın Ege'de Türkiye'ye olan desteğinden ötürü rahatsız olduğunu dile getirdi. Bugün manşetten verilen yazıda, "Atina'nın görmek isteyeceği son şey, özellikle su altında güçlendirilmiş bir Türk Donanması." ifadeleri kullanıldı.

Haziran ayında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'dan Türkiye'ye yönelik denizaltı satışının durdurulması talebinde bulundu. Ancak Yunanistan, bu talebi karşısında beklediği yanıtı alamadı.

YUNANİSTAN'A SOĞUK DUŞ

Ancak Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, satışın durdurulamayacağını, hatta ertelenemeyeceğini söyleyerek Yunanistan'ın talebini reddetti. Alman bakanlığına göre, altı tip U-214 denizaltısını inşa eden Thyssen şirketi, 2002 yılında imzalanan sözleşmeye bağlı kaldı.

Haberde Türkiye'nin, hem süper güçlerin, hem de NATO'nun ve Rusya'nın onlarca yıldır rekabet ettiği hassas, stratejik bir alan olan, jeopolitik öneme sahip Doğu Akdeniz'de su altında da güçlenmeye başladığı dile getirildi.

ATİNA'NIN GÖRMEK İSTEYECEĞİ SON ŞEY...

Yunan gazeteci Philip Chrysopoulos'un Greek Reporter için kaleme aldığı haberde, Atina'nın görmek isteyeceği son şeyin su altında güçlendirilmiş bir Türk Donanması olduğu ifadelerine yer verildi.

Chrysopoulos, yazısına şöyle devam etti: "Yunanistan'ın, AB'nin Ankara'ya askeri ambargo uygulanmasına yönelik taleplerine rağmen, Almanya bu konuda Türkiye'yi desteklemeye devam ediyor."

HAFTALAR BOYU GÖRÜNMEZ OLUYOR

Bu hamlenin Türkiye'nin uluslararası askeri ve ekonomik arenada daha iyi ve daha geniş bir yer edinmesine kapı açacağının altını çizen yazıda, U-214 tipi Alman denizaltılarına dair bilgiler de yer aldı.

Haberde bu denizaltıların, dizel motorunu besleyen oksijene erişmek için yüzeye çıkmak zorunda kalmadan çalışabildiğine yer verildi. Bu özellik sayesinde denizaltı haftalar boyunca görünmeden ve ses çıkarmadan su altında ilerleyebiliyor.

Chrysopoulos'un haberinde ayrıca Yunanistan'ın, yeni Alman U-214 tipi denizaltılar harekete geçirildiğinde Türkiye'nin denizaltı gücünün artacağı için, Erdoğan'ın deniz cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izlediği ifade edildi.

Chrysopoulos'un haberinde ayrıca Yunanistan'ın, yeni Alman U-214 tipi denizaltılar harekete geçirildiğinde Türkiye'nin denizaltı gücünün artacağı için, Erdoğan'ın deniz cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izlediği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.