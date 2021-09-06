DGS tercihleri bitti mi? DGS üniversite tercihleri son gün ne zaman? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 yılında DGS sınavına 300 bine yakın aday katıldı. ÖSYM'nin geniş katılımlı sınavları arasında yer alan DGS'de barajı geçen adaylar üniversite tercih işlemlerine başladı. Tercihlerini henüz yapmayanların kafasında DGS tercihleri bitti mi? DGS üniversite tercihleri son gün ne zaman? siye soru işaretleri oluşmuş durumda. Tercihlerini yapanlar da sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanma sürecine ilişkin detaylar...

İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyen binlerce kişi 2021 yılında yapılan DGS sınavında ter döktü. Binlerce kişi iyi bir üniversitede eğitimlerine devam etmek için tercih işlemlerine başladı. Tercihlerini çeşitli nedenlerden dolayı yapmayanlar DGS tercihleri bitti mi? DGS üniversite tercihleri son gün ne zaman? sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 DGS sınavına dair detaylar...

DGS tercihleri bitti mi?

DGS barajını geçen adaylar üniversite tercihlerini yapmaya başladı. DGS tercih süreci 27 Ağustos'ta başlamıştı. Peki DGS tercihleri bitti mi? DGS tercih işlemleri 07 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

DGS üniversite tercihleri son gün ne zaman?

2 yıllık ön lisans bölümü mezunlarının 4 yıllık lisans eğitimi için yaptıkları DGS başvuruları son gün 7 Eylül 2021. Tercih işlemleri 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Başvuru yapmak isteyenlerin biraz acele etmesi gerekiyor.

DGS tercihi nasıl yapılır?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

DGS'ye kaç kişi katıldı?

DGS başvurularının sona erdiği süreçte ÖSYM Başkanı Halis Aygün, DGS'ye toplam 289 bin 208 adayın başvurduğunu açıklamıştı.

DGS'de ek yerleştirme var mı?

DGS yerleştirmelerinde yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilir. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılır?

2021 DGS ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. 2020 yılında DGS Ek Yerleştirme tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

ÖSYM nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara'da bulunur. Yılda yaklaşık 10 milyon adaya sınav uygulamaktadır.

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır. 17 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip olmuş ve adı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

ÖSYM'nin görevleri 15 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347. maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.