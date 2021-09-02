DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 DGS tercihleri son gün ne zaman?

İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak için girilen DGS sınavının sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasından sonra adaylar tercih işlemlerine başladı. DGS sınavı ile 4 yıllık bir bölüme geçmek isteyen binlerce kişi tercihlerine 27 Ağustos'ta başladı. Peki 2021 DGS tercihleri son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? DGS tercihleri ne zaman bitecek?

İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak için girilen DGS sınavının sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasından sonra adaylar tercih işlemlerine başladı. DGS sınavı ile 4 yıllık bir bölüme geçmek isteyen binlerce kişi tercihlerine 27 Ağustos'ta başladı. Peki 2021 DGS tercihleri son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? DGS tercihleri ne zaman bitecek?

Yüz binlerce kişi DGS sınavına girerek üniversite eğitimlerini 4 yıllığa çıkarmak için ter döktü. Sınavdan çıkan ve barajı geçen adaylar üniversite tercihleri yapmaya başladı. En iyi üniversitede eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar 2021 DGS tercihleri son gün ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. 2021 DGS sınavı 11 Temmuz'ta tüm Türkiye'de yapılmıştı. DGS martaonunda mutlu sona ulaşmak isteyen adaylar yaptıkları tercihlerden sonra DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? diye merak ediyor.

2021 DGS tercihleri son gün ne zaman?

DGS tercihleri 27 Ağustos'ta alınmaya başlandı. 2021 DGS tercihleri 7 Eylül 2021'e kadar devam edecek. DGS üniversite tercihi yapmak isteyen adaylar ellerini çabuk tutmalı. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır sorusu son günlerde adayların kafasını kurcalıyor. DGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir açıklama yok. 2020 yılında DGS tercihleri 25 Eylül - 02 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) yerleştirme işlemleri 7 Ekim'de tamamlanmıştı.

DGS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2021-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DGS yerleştirme ve kayıt işlemleri

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

(YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.