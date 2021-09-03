DGS'ye girerek eğitimlerini lisans seviyesine çıkarmak isteyen adaylar üniversite tercihlerini tamamladı. Ancak bazı adaylar çeşitli nedenlerden dolayı DGD üniversite tercihi yapmadı. Ek yerleştirmelerde üniversite tercihi yapmak isteyen adaylar DGS'de tercih yapmayanlar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi? DGS ek tercihleri kimler yapabilir? sorusunu sormaya başladı. İşte 2021 DGS ek yerleştirmelere dair detaylar...

DGS'ye girerek eğitimlerini lisans seviyesine çıkarmak isteyen adaylar üniversite tercihlerini tamamladı. Ancak bazı adaylar çeşitli nedenlerden dolayı DGD üniversite tercihi yapmadı. Ek yerleştirmelerde üniversite tercihi yapmak isteyen adaylar DGS'de tercih yapmayanlar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi? DGS ek tercihleri kimler yapabilir? sorusunu sormaya başladı. İşte 2021 DGS ek yerleştirmelere dair detaylar...

2021 DGS sınavına girerek eğitimlerini 2 yıllıktan 4 yıllığa tamamlamak isteyen binlerce kişi DGS ek yerleştirmelerin ne zaman yapıalcağını ve kimlerin ek yerleştirme başvurusu yapabileceğini araştırıyor. YKS üniversite yerleştirmelerinde olduğu gibi DGS yerleştirmelerinde de boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapıolabilir. Ek yerleştirme ile bir kez daha istediği üniversiteye yerleşme şansı yakalayanlar DGS ek tercihleri kimler yapabilir? sorusunu soruyor.

DGS'de tercih yapmayanlar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. 2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2021 DGS ek yerleştirme nasıl yapılır?

Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.