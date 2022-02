Devam zorunluluğu kalktı mı? Özel eğitim gören öğrencilere devam zorunluluğu var mı? 2022 Sağlık sorunu olan öğrencilere bu sene devamsızlık var mı?

Özel eğitim gören öğrencilere devam zorunluluğu var mı? 2022 Sağlık sorunu olan öğrencilere bu sene devamsızlık var mı? Kronik rahatsızlığı olan öğrencilere devamsızlık uygulanacak mı? sorusu pek çok öğrenci ve veli tarafından soruluyor. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisi nedeniyle devam zorunluluğu bulunmuyordu? 2022 yılı içinde devam zorunluluğuna dair çok önemli bir açıklama geldi.

Özel eğitim gören öğrencilere devam zorunluluğu var mı? 2022 Sağlık sorunu olan öğrencilere bu sene devamsızlık var mı? Kronik rahatsızlığı olan öğrencilere devamsızlık uygulanacak mı? sorusu pek çok öğrenci ve veli tarafından soruluyor. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisi nedeniyle devam zorunluluğu bulunmuyordu? 2022 yılı içinde devam zorunluluğuna dair çok önemli bir açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gaziantep ziyaretinde eğitim gündemine dair nemli açıklamalarda bulundu. Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı ve kronik rahatsızlığı olanların devam zorunluluğuna dair önemli detayları paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Özer kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencileri ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacaklarını da kaydederek "Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulunun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibarıyla Covid salgını ya da teması dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacaktır. Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin salgın nedeniyle okullara erişimi ile ilgili sıkıntıları olduğu yönünde şikayetler geldi. Dolayısıyla kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencilerimizi ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizi bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacağız. Devam mecburiyetleri olmayacak” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamasında sağlık sorunu olan öğrencilerin bunu belgelemeleri halinde devam zorunluluğu olmadığını açıkladı.

Devam zorunluğunu bu sene devam ediyor. Sadece sağlık koşulları nedeniyle bunu belgeleyen öğrencilere devam zorunluluğu bulunmuyor.