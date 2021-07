Uluslararası seyahatlerin yeniden başladığı şu günlerde deport etmenin ne anlama geldiği merak ediliyor. Vatandaşlar deport etmenin ne olduğunu internette sıkça araştırıyor. Peki deport etmek nedir? Deport neye denir? Deport ne demek?

Deport etmenin ne demek olduğu internette oldukça sık araştırılıyor. Korona virüs kısıtlamalarını tüm dünyada kalktığı şu günlerde uluslararası seyahatler yeniden hız kazanmaya başladı. Ancak bazı kelimelerin seyehatlerde ne analama geldiği çok fazla ibilinmiyor. Bunların başında deport kelimesi geliyor. Peki deport nedir? Deport etmek nedir?

DEPORT ETMEK NEDİR?

Deport etmenin ne olduğu merak ediliyor. Deport etmek kısaca ilgili güvenlik birimi tarafından ülkeden sınır dışı edilmek demektir.Deport anlamı şöyle de açıklanabilir: Tehcir veya zorunlu göç, bir topluluğu yaşadığı yerden göç ettirme, göç etmesine sebep olma, sürme.

DEPORT NE DEMEK?

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan ve herhangi bir neden yüzünden (suç vb.) kendi ülkesine ya da başka bir ülkeye hava yolu aracılığı ile yollanan kişilere, deporte ya da sınır dışı edilen yolcu denir. Deporte yolcular, kimi zaman bir güvenlik görevlisi eşliğinde, kimi zaman da tek başlarına uçağa biniş yaparlar.

KİMLER DEPORT EDİLİR?

* 5237 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında,

* Terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olan yabancılar hakkında,

* Türkiye'ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve düzmece evrak kullanan yabancılar ile ilgili,

* Türkiye'de bulunduğu müddet zarfında geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılar ile ilgili,

* Kamu düzeni veya kamu güvenliği veyahut kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili,

* Vize veya vize muafiyeti müddetini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilen yabancılar ile ilgili,

* Oturum izinleri iptal edilen yabancılar ile ilgili,

* Oturum izni bulunup da müddetinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini on günden fazla ihlal eden yabancılar ile ilgili,

* Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar ile ilgili,

* Türkiye'ye legal giriş veya Türkiye'den legal çıkış kararlarını ihlal eden yabancılar ile ilgili,

* Türkiye'de giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye'ye geldiği belirlenen yabancılar ile ilgili,

* Beynelmilel savunma müracaatı reddedilen, beynelmilel savunmadan hariçte tutulan, müracaatı kabul edilemez olarak değerlendirilen, müracaatını geri çeken, müracaatı geri çekilmiş sayılan, beynelmilel savunma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye'de kalma hakkı bulunmayan yabancılar ile ilgili,

* Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye'den çıkış yapmayan yabancılar ile ilgili,

* Beynelmilel müessese ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar ile ilgili,

DEPORT TÜRKÇE ANLAMI

Deport İngilizce kökenli bir kelimedir ve Türkçe anlamı "sınır dışı etmektir"

