Sabah yazarı Hilal Kaplan, “Galatasaray Başkanı Elmas'ın Anadolulu bir vakfın yöneticisi ile el sıkışmasından fırtına koparanlar, en büyük kötülüğü Galatasaray'a yapıyorlar. Bu radikal dille kendi taraftarlarını dışlamış oluyorlar” uyarısında bulundu

Hilal Kaplan'ın bugün Sabah gazetesinde yayımlanan,“Galatasaray'a bu kötülüğü yapmayın” başlıklı makalesinden bir bölüm:

Kendimi bildim bileli Galatasaraylıyımdır. Her ne kadar ilk gençlik yıllarımdan sonra futbolu takip etmesem de bu aidiyet hissi olduğu yerde durur. Hatta 21 yıl önce UEFA Kupası'nı kazandığımız gece ailecek arabaya doluşup sokaklardaki kutlamalara katılışımı ve o coşkuyu dün gibi hatırlarım.

Ne var ki Anadolu'dan milyonlarca taraftarı olan Galatasaray'ı bir yandan da hep kökü başka yerlerde olan gruplarla anma gayretinde olanlar çıkmıştır. Fakat bunların hiçbirine kulak asmadan, benim gibi Galatasaray'ı seven ve destekleyen milyonlar var. O yüzden son günlerde yaşanan bir hadiseden oldukça müteessir oldum ve yazma ihtiyacı duydum.

Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etmiş. Sadece bu ziyaret, sanırım Elmas karşıtı bir ekibi hareketlendirip hem vakfa hem de başkanına olur olmaz iftiralar atılmasına yetti.

Özdemir'in siyasi bir kimliği yok, Atatürk karşıtı bir sözü yok, olabilirdi ama iddia edildiği gibi bir tarikatla bağı da yok. Vakıf da AK Parti'ye yakın insanlardan oluşsa bile siyasetle organik bir bağı bulunmuyor. Vakfın tek faaliyeti ise evlenmekte maddi güçlük çeken çiftlerin masraflarını karşılayıp yuva kurmalarına yardımcı olmak gibi hayırlı bir işten ibaret. Ancak Özdemir, Müslüman ve Anadolulu. Şayet Kavala destekçisi, Avrupa Birliği fonlu bir derneğin yöneticisi veya Rotary üyesi olsaydı hiçbir sorun olmayacaktı.

Elmas'ın Anadolulu bir vakfın yöneticisi ile el sıkışmasından fırtına koparanlar, en büyük kötülüğü Galatasaray'a yapıyorlar. Bu radikal dille kendi taraftarlarını dışlamış oluyorlar. Bu hadisenin bir benzeri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elmas'ı tebrik telefonunun resmi hesaplardan duyurulması sonucu yaşanmıştı. Özellikle Elmas'ın "Futbolumuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına layık olmalı" sözü üzerine de aynı marjinal kitle ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Attila İlhan, "Galatasaray Lisesi'nden Türkçe konuşan Fransızlar mezun olur" derdi. İlhan'ı haklı çıkarma çabasında olanlara çağrım; Galatasaray'ı "biricik sevgilim" diye sevenlere Fransız kalmamalarıdır...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.