Deniz süngeri gözenekli yapısıyla öne çıkan bir deniz canlısı olarak bilinmektedir. Ancak deniz süngerinin ne olduğuna dair herhangi bir fikri dahi olmayan pek çok kişi bulunmaktadır. Bu noktada da adını duyan birçok kişi bu canlının ne olduğuna dair araştırmalar yaparak, yenilebilir olup olmadığı hakkında bir araştırma yapmaktadır. Bu sayede de deniz süngerinin yenen bir canlı olmadığı ancak pek çok hijyenik durumda tercih edilen bir yapı olarak kullanıldığı bilgisi yaygınlaşan bir bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki deniz süngeri nedir? Deniz süngeri ne işe yaramaktadır? Deniz süngeri nasıl kullanılmaktadır? Deniz süngerinin faydaları nelerdir?

Deniz süngeri gözenekli yapısıyla öne çıkan bir deniz canlısı olarak bilinmektedir. Ancak deniz süngerinin ne olduğuna dair herhangi bir fikri dahi olmayan pek çok kişi bulunmaktadır. Bu noktada da adını duyan birçok kişi bu canlının ne olduğuna dair araştırmalar yaparak, yenilebilir olup olmadığı hakkında bir araştırma yapmaktadır. Bu sayede de deniz süngerinin yenen bir canlı olmadığı ancak pek çok hijyenik durumda tercih edilen bir yapı olarak kullanıldığı bilgisi yaygınlaşan bir bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki deniz süngeri nedir? Deniz süngeri ne işe yaramaktadır? Deniz süngeri nasıl kullanılmaktadır? Deniz süngerinin faydaları nelerdir? İşte tüm bu ve buna benzer soruların cevapları aşağıdaki yazımızda detaylarıyla bulabilirsiniz..

Deniz süngeri nedir?

Deniz süngeri su diplerinde kayalara, deniz tabanına veya kabuklu canlıların kabuklarına yapışarak hayata tutunan canlılar olarak bilinmektedir. Bu canlının herhangi bir yüzeye yapışarak yaşamlarını sürdürmesinin sebebi ise, hareketi sağlayan herhangi bir hücresinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Öyle ki, deniz süngeri canlısının duyu ve sinir hücresi de bulunmamaktadır. Pek çok farlı rengi ve çeşidi olan deniz süngeri genel olarak kırmızı, sarı, mor, siyah veya turuncu renkleri ile görünen bir canlı olarak ortaya çıkmıştır. Sık sularda yaşayan bu canlılar eşeyli üremeleriyle bilinir. Pek çok deniz canlısında olduğu gibi deniz süngerlerininde omurgasının bulunduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Daha çok tuzlu ve sıcak sularda yaşamını devam ettirebilen bu canlıların ismi yine yapısından dolayı verilmiştir. Genellikle sıcak sularda yaşam gösteren bu canlılar zaman zaman tatlı sularda da bulunabilmektedir.

Sünger görünümünde oluşu, delikli bir yapıya sahip olması ve suyu kolaylıkla içerisinde hapsetmesi ile deniz süngeri olarak isimlendirilmiştir. Gözenekli bir yapıya sahip olan deniz süngeri ilginç görünümüyle pek çok kişinin ilgisini üzerine çeken bir canlıdır. Oldukça kolay yetişmesi ve kendi içerisinde döllenebilmesi sebebiyle rahatlıkla üreyebiliyor olması da yaygın olarak karşılaşılan bir canlı yapmıştır deniz süngerini. Özgün renkleri bulunan bu canlının boyutu genel olarak bir yetişkinin avuç içi ve 3 metre uzunluk arasında değişim gösterebilmektedir.

Bunun yanında, sık sularda yaşamsal faaliyet gösteren deniz süngerini avlayan kimseler ise genellikle denizin daha sık bölümlerine dalış yapan dalgıçlar veya balıkçılar olarak bilinmektedir. Tarihte bilinen ilk deniz süngeri avcılığı 1925 yılına dayanmaktadır. 1925 yılından bu yana pek çok kez sünger avcılığı yapılmıştır. 1900'lü yıllarda bulunan dalgıçlar ortalama yirmi metre derinlere dalarak bu canlılara ulaşabilmekteydi. Ellerinde bulunan keskin aletlerle süngerleri yapışık olduğu zeminden kestikten sonra bu canlının av süreci tamamlanmış olmaktadır. Günümüz teknolojisi ve gelişen şartların sağladığı imkanlar dahilinde, dalgıçlar deniz süngerlerini avlamak için dalgıç kıyafetleri giymektedir. Böylelikle, doğaya zarar veren türden bir avlanma gerçekleştirmeyecekleri gibi, kendi sağlıklarına yönelik bir tehditte oluşturmamaktadırlar.

Ek olarak, yeryüzünde pek çok deniz süngeri türüne rastlanmıştır. Bu türlerden bazıları şu şekilde isimlendirilmiştir: Parmaklı sünger, Melat ile mandaba süngerleri, fil kulağı süngeri, türk fincanı süngeri ve kaba sünger. Peki deniz süngerleri ne işe yaramaktadır. Deniz süngeri canlısıyla ilgili en çok merak edilen başlıklardan biri bu konudur.

Deniz süngeri ne işe yaramaktadır?

Gözenekli bir yapıya sahip olan deniz süngeri ilginç görünümüyle pek çok kişinin ilgisini üzerine çeken bir canlıdır. Oldukça kolay yetişmesi ve kendi içerisinde döllenebilmesi sebebiyle rahatlıkla üreyebiliyor olması da yaygın olarak karşılaşılan bir canlı yapmıştır deniz süngerini. Özgün renkleri bulunan bu canlının boyutu genel olarak bir yetişkinin avuç içi ve 3 metre uzunluk arasında değişim gösterebilmektedir.

Sahip olduğu gözenekli yapı sayesinde suyu emmesi ve emdiği suyu hapsetmesi konusunda oldukça başarılı olan bu canlı genel olarak hijyen konularında kullanılan ve akla gelen bir ürün olarak bilinmektedir. Cilt temizliğinde sıklıkla tercih edilen deniz süngeri sahip olduğu sert yapı sayesinde vücut temizliğinde etkin bir rol oynamaktadır. Cilde uygulandığı durumlarda sahip olduğu sert yapı sayesinde ölü deriyi temizleyen deniz süngeri cilt bakımlarında da sıklıkla tercih edilen bir ürün haline gelmiştir. Bir deniz canlısı olmasına rağmen herhangi bir koku oluşturmaması cilt temizliği için kullanılması konusunda bir avantaj sağlamıştır. Bunun nedeni ise, deniz süngerinin içerisinde herhangi bir doku, sinir veya duyu işlevini sağlayarak bir hücresinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Açıklamak gerekirse, bu canlı herhangi bir sinir veya duyu hücresine sahip olmadığından bir hayvandan çok bitki olarak nitelendirilmektedir.

Bunun yanında deniz süngeri, ev temizliklerinde de tercih edilen bir ürün haline gelmiştir. Sık ve sert dokusu sayesinde inatçı leke ve kirler üzerine baskı uygulayarak temizleme işlemi yapıldığında yüzeyi oldukça temizleyen bu ürün olarak öne çıkmıştır. Deniz süngeri, yüzeylerde sıklıkla karşılaştığımız kurmuş yağ lekeleri veya farklı türden kirleri kolay hareketler kullanarak doğrudan temizleyebilmektedir. Temizlik için kullanıldığında, özellikle mutfak temizliğinde tercih edilen bu ürün gözenekli ve içerisinde kir barındıramayan yapısı itibariyle oldukça hijyenik bir ürün olarak da bilinmektedir.

Avlanılan deniz süngerinin kullanıma hazır hale gelebilmesi için yalnızca kurutulmaya ihtiyacı vardır. Kuruduktan sonra uygun olan hemen her alanda gönül rahatlığıyla kullanılabilecek olan bu canlı oldukça zengin bir kullanım yelpazesi sunmaktadır. Örneğin ev temizliği, mutfak ya da banyo temizliği için kullanılması hedefleniyorsa, temizleyici sıvı karışımı bu ürüne yaydıktan sonra yapmanız gereken tek şey temizlemek istediğiniz alan ile süngeri buluşturmak. Ancak banyo veya mutfak temizliklerinde her ne kadar sert bir şekilde kullansanız da, cildinizi veya yüzünüzü temizlemek için deniz süngerine başvurduğunuzda oldukça nazik ve usul hareketlerle bu işlemi sürdürmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde cildinize zarar verebilir, dokularınızı zedeleyebilirsiniz.

Ek olarak, yeryüzünde pek çok deniz süngeri türüne rastlanmıştır. Bu türlerden bazıları şu şekilde isimlendirilmiştir: Parmaklı sünger, Melat ile mandaba süngerleri, fil kulağı süngeri, türk fincanı süngeri ve kaba sünger. Peki deniz süngerleri ne işe yaramaktadır. Deniz süngeri canlısıyla ilgili en çok merak edilen başlıklardan biri bu konudur.

Deniz süngerini düzenli olarak cildinize uygularsanız zamanla, vücudunuzda karşılaşma ihtimaliniz olan kıl dönmesi sorununu en aza indirebilirsiniz. Bunun yanında cildinizdeki ölü deriyi arındırdığınız için zaman içerisinde cildinizin aydınlandığını ve canlandığını farkediyor olacaksınız. Birçok dermatolog tarafından da tavsiye edilen deniz süngeri ile temizlik işlemi cildin diri görünmesine ve olduğundan canlı, genç görünmesine de olanak sağlamaktadır. Ancak deniz süngerini kullanırken bireylerin dikkat etmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki deniz süngerinizle işiniz bittikten sonra ürünü temiz kalabileceği bir yerde muhafaza etmenizdir. Bunun yanında, cildinize veya herhangi bir yüzeyi deniz süngeri ile temizlemeyi hedefliyorsanız öncelikle bu ürünü ıslatmanız ve yumuşatmanız gerekmektedir; bu işlemi yapmazsanız hem ürününüze hem de temizlemeyi hedeflediğiniz alana zarar vermiş olacaksınız. Son olarak da ürününüzü her yıl yenilemeniz tavsiye edilmektedir. Hijyenik açıdan bu tarz yenilemeler sağlıksal olarak sizi daha emniyette tutacaktır. Kaldı ki diş fırçalarının 6 ayda bir değiştirilmesinin önerilmesi de buna benzer bir sebepten kaynaklanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.