Deniz salyası hangi denizlerde var? Özellikler Marmara Denizi'nde görülmeye başlanan ve Ege'ye doğru yayılmaya başlayan müsilaj (deniz salyası) mavi bayraklı plajlarda bile görülmeye başlandı. Havaların ısınmasıyla denize girmek isteyen vatandaşlar Deniz salyası hangi denizlerde var, müsilaj (deniz salyası) nerelerde var gibi soruları soruyor.

Küresel ısınma ve çevre kirliliği nedeniyle oluştuğu söylenen müsilaj (deniz salyası) denizlerimizi istila etti. "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında denizlerimizin deniz salyasından temizlenmesine başlandı. Yaz aylarının gelmesiyle denize girmek isteyen vatandaşlar da müsilaj olmayan bölgelere gitmek istiyor. Peki deniz salyası hangi denizlerde var? Müsilaj (deniz salyası) nerelerde var?

Deniz salyası hangi denizlerde var?

İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve İzmit kıyılarına kadar birçok alanda deniz salyası görüdü. Bu bölgelerde temizlik çalışmaları başladı. İstannbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara, yoğun müsilajın etkisi altında. Müsilaj Gemlik-Mudanya sahilli müslilajın en yoğun olarak görüldüğü yerlerin başında geliyor. Deniz salyası Kurşunlu ve Altıntaş sahillerinde de var.

Müsilaj (deniz salyası) nerelerde var?

Deniz Salyası mavi bayraklı pilajlarda bile görülmeye başlandı. Deniz salyası (müsilaj) Kocaeli sahilinde de yoğun şekilde görülmeye başlandı. Derince'nin Harikalar Plajı, Gölcük'ün Değirmendere Sahili ve Karamürsel'in Altın Kemer Plajları deniz salyası ile kaplandı.

Müsilajlı (deniz salyası) olan denize girilir mi?

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, müsilajın olduğu yerlerde denize girmenin doğru olmadığını vurguladı. Dr. Soysal, “Çünkü orada bir kokuşma ve çürüme var. Marmara bir iç deniz ve yıllardır o bölgedeki bütün endüstriyel ve kentsel sıvı atıklar bu denize boşaltılıyor. Bu kadar çok atık boşaltılırsanız ve buraya bir foseptik çukuru muamelesi yaparsanız burada bir kokuşma başlar ve bu kokuşmanın etkisiyle bugünkü tablo ortaya çıkar. Bu bölgede denize girmek doğru bir şey değil. Sonuç olarak biyolojik açıdan kirli bir ortam. Mikroorganizmalar açısından kirli bir ortam. Cilt hastalıklarına, eğer ağız yoluyla alınırsa da ishalli hastalıklara da yol açar” dedi.

Maramara'da 392 metreküp müsilaj toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında iki günde yaklaşık 392 metreküp müsilaj toplandı

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