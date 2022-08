Demet Özdemir'in gelinliğini kim yaptı, markası ne tasarımcısı kim? Demet Özdemir'in gelinliği ne kadar, kaç TL? Ünlü oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in nikahında giydiği gelinlik olay oldu. Sosyal medyada pek çok kişi tarafından tartışılan ve eleştirilen gelinliğin tasarımcısının kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evliliğe dair ilk adımlarını atmışlarda. Çift iki gün gecikmeli olarak nikah masasına oturarak dünya evine girdi. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in nikahı 28 Ağustos'ta sade bir törenle yapıldı. Çiftin evliliğinden çok Demet Özdemir'in giydiği gelinlik güne damgasını vurdu.

Demet Özdemir'in gelinliğini kim yaptı, markası ne tasarımcısı kim?

28 Ağustos'ta nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç muhteşem bir törenle evlendi. Demet Özdemir'in nikah kıyılırken giydiği gelinlik sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı.

Demet Özdemir'in törende giydiği ikinci gelinlik ise Nihan Peker imzası taşıyor. After party için giydiği tasarım ise Alexander Mc Queen imzası taşıyor.

Demet Özdemir'in gelinliği ne kadar, kaç TL?

Demer Özdemir'in giydiği gelinliğin fiyatına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Eda Güngör tasarımı olan elinlik tarzı ile eleştirilerin hedefindeydi.

Eda Güngör kimdir?

Marmara Üniversitesi Tekstil bölümünden mezun. New York'ta bulunan Fashion Institute of Technology'de moda alanında çeşitli kurslara katıldı. Türk modasına çok sayıda tasarımcı kazandıran Mudo'da altı yıl tasarım yöneticiliği yaptı. 2011'de Museum of Fine Clothing markasını kurdu.