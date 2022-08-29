Gül Masalı 10. bölüm full izle | Youtube Gül Masalı tek parça 10.bölüm izle (yenibölüm)

Gül Masalı 10. bölüm full izle | Isparta'nın harika doğasında çekilen Gül Masalı dizisi için 'final' konuşmaları başladı. İzleyiciler dizinin finale yaklaştığını düşünüyor. Fakat henüz yapım şirketinden ve kanaldan bir açıklama gelmedi. Peki ama son bölümde neler oldu? İzleyici Gül Masalı'nın bitmesini istiyor mu? İşte detaylar..

Isparta'nın harika doğasında çekilen Gül Masalı dizisi için 'final' konuşmaları başladı. İzleyiciler dizinin finale yaklaştığını düşünüyor. Fakat henüz yapım şirketinden ve kanaldan bir açıklama gelmedi. Peki ama son bölümde neler oldu? İzleyici Gül Masalı'nın bitmesini istiyor mu? İşte detaylar..

Gül Masalı 10. bölüm full izle

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Gül Masalı'na izleyici yorumları

- Lütüfen bu diz bitimesin çok gözel bir diz Azərbaycan iziləyirəm.

- Senaryo, yer seçimi, oyuncular mükemmel!

- Açık açık dediler ki size final demeden final yaptığımızı nasıl gösterebiliriz. Güzel başlayan dizide bu kadar hayal kırıklığı da ne bileyim...

- Sakın boyle guzel diziyi final yapmayın.

Siz dizi için neler düşünüyorsunuz?