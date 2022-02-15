Demans hastalığı Nedir? Demans'ın belirtileri nedir? Tedavisi var mı ?

Toplum arasında bunama hastalığı olarak bilinen 'Demans' nedir? Son günlerde internet ortamında en çok araştırılan hastalıklar arasında Demans aranıyor. Demans hastalığının belirtileri nelerdir? Demans hastalığının nedenleri nelerdir? Demansın erken belirtileri nelerdir? Demansın erken belirtileri saptanabilir mi? Demans hakkında bilinmesi gereken noktalar nelerdir? Demansın yaygın nedenleri nelerdir? Demans hastası ne kadar yaşar?

Demans, bilişsel işleyişin bozulmasını ifade eden geniş bir sağlık terimdir. Bu, düşünme, hatırlama, öğrenme, yargılama, akıl yürütme ve dil ile ilgili sorunları içerir. Bu alanların çoğunda azalma yaşlanma sürecinin bir parçası olsa da, bunaması olan bir kişi, ileri yaşlarında normal olanın ötesinde bir bozulma yaşayacaktır. Bununla birlikte, ne kadar uzun yaşarsanız, bir tür bunama olma olasılığınız o kadar yüksek olacaktır. Aslında, 85 yaşın üzerindeki tüm insanların yarısına kadar bir tür bunama olabilir. Demans, en yaygın demans türü olan Alzheimer hastalığı, Lewy body demans, vasküler demans, frontotemporal demans ve iki veya daha fazla demans türünün birleşimi olan karışık demans dahil olmak üzere çok çeşitli spesifik tıbbi durumları kapsar.

Demans(bunama) hastalığının belirtileri nelerdir?

Demans semptomları,hastalığın ilerlemesine bağlı olarak değişir. Erken dönemde, semptomlar genellikle küçüktür ve kademeli olarak başlar. Bu nedenle demans, arkadaşlar veya aile tarafından fark edilmeyebilir. Bilişsel gerileme artmaya başladıkça, semptomlar daha belirgin hale gelir ve kendinize bakmak gibi rutin görevlerin yerine getirilmesi daha zor hale gelir ve sonunda günlük yaşamda ve bağımsız işlevlerde kesintiye yol açar.

Demansın daha yaygın semptomlarından bazıları şunlardır:

Unutkanlık

Hafıza kaybı

Ruh hali değişiklikleri

Konsantrasyon zorluğu

Akıl yürütme ve yargılama ile ilgili sorunlar

Zaman ve yer konusunda kafa karışıklığı

Tanıdık ortamlarda kaybolmak

Aile ve yakın arkadaşların isimlerini unutmak

Bilinen günlük görevleri yerine getirmede zorluk

Dil ile ilgili sorunlar, doğru kelimeleri bulmakta zorluk

Sosyalleşmeden çekilme

Yürütücü işlevlerde değişiklikler (birden fazla adımı gerçekleştirmede veya planlamada zorluk)

Demans hastalığının nedenleri nelerdir?

Demansın tek bir nedeni yoktur. Bununla birlikte, tüm demans türleri beyin hücrelerinin hasar görmesinden kaynaklanır. Ayrıca, her bunama türü, farklı hasar ve beynin farklı bölgeleriyle ilişkili olabilir. Genel olarak, beyin hücrelerine verilen hasar, birbirleriyle iletişim kurma yeteneklerine müdahale eder ve bu da davranış ve düşünme ile ilgili sorunlara yol açar. Demans belirtileri ayrıca depresyon, B12 vitamini eksikliği, tiroid bozuklukları, Wernicke-Korsakoff sendromu, normal basınçlı hidrosefali gibi durumlardan veya bazı ilaçların alınmasından kaynaklanabilir. Ancak Alzheimer ve diğer ilerleyici beyin hastalıklarından farklı olarak, bunama semptomlarının bu nedenleri tersine çevrilebilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bunama için en güçlü risk faktörünün artan yaş olduğunu söylüyor. Semptomların çoğu, yaşlandıkça insanlarda sık görülür, ancak çoğu bunama vakasının 65 yaş ve üzerindeki insanları etkilediğini söylerler. Ayrıca, faktör olarak aile öyküsü, kötü kalp sağlığı, travmatik beyin hasarı ve ırk/etnik kökenden bahsederler. Bunların birçoğu demans riskini artıran bir durumlardır

Demans hastalığının türleri nelerdir?

Demansın birkaç türü vardır. Aşağıdakiler en yaygın olanlarıdır.

Alzheimer hastalığı

Bu, vakaların %60 ila %80'ini oluşturur, hafızayı, düşünce sürecini, davranışı ve yeni öğrenilen bilgileri hatırlama yeteneğini etkileyen ilerleyici bir beyin hastalığıdır.

Vasküler Demans

Vasküler bunama, beynin çeşitli bölgelerine yetersiz kan akışının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu demans türü, özellikle felçten sonra düşünme becerilerini değiştirir. Tahminler, Alzheimer'dan sonra vasküler demansı, vakaların yüzde 5 ila yüzde 10'unu oluşturan ikinci en yaygın demans türü olarak gösteriyor. 4

Lewy Vücut Demansı

Lewy cisimli demans, zamanla beyin hücrelerine zarar veren anormal mikroskobik birikimlerden kaynaklanır. Bu, Alzheimer ve vasküler demanstan sonra en yaygın üçüncü demans türüdür. Semptomlar, düşünme ve akıl yürütmedeki değişiklikleri, kafa karışıklığını, yavaşlığı, uyku bozukluklarını ve daha fazlasını içerir.

Frontotemporal Demans

Bu, beynin frontal veya temporal loblarındaki ilerleyici sinir hücresi kaybının neden olduğu bir grup bozukluğu ifade eder. Semptomlar, davranış ve kişilikte bozulma ve hem üretme hem de anlama ile ilgili dil güçlüğünü içerir.

Karışık Demans

Bu, yaşlılarda yaygın olan iki veya daha fazla demans türünün birleşimidir. Alzheimer ve vasküler demansı olan biri, karışık demansın bir örneğidir.

Demansın erken belirtileri saptanabilir mi?

Teşhis

Demans, bilişsel işlevdeki düşüşü açıklayan ve farklı demans türlerine yol açan genel bir terim olduğundan, birinin bu duruma sahip olup olmadığını belirlemek için herhangi bir test yoktur. Derinlemesine bir tıbbi muayene, laboratuvar testi ve sergilediğiniz semptomların bunama ile ilgili olup olmadığını belirlemek için BT veya MRI gibi beyin taramalarını içerir. Doktorun eğitimine bağlı olarak, bunamanın türünü belirlemek için daha ileri değerlendirmeler yapabilirler. Aksi takdirde sizi nörolog gibi doğru teşhis koyabilecek bir uzmana yönlendirmeleri gerekebilir.

Tedavi

Demansın tedavisi, türüne ve altta yatan nedene bağlıdır. Ne yazık ki, Alzheimer gibi çeşitli demans türleri için hastalığın ilerlemesini durduracak bilinen bir tedavi yoktur. Bununla birlikte, semptomların şiddetini geçici olarak azaltabilecek ilaçlar, psikoterapi ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi doktorunuzun önerebileceği müdahaleler vardır.

İlaç tedavisi

Özellikle Alzheimer hastalığında demans semptomlarını tedavi etmek için FDA onaylı birkaç ilaç bulunmaktadır. Hafif ila orta dereceli Alzheimer için doktorunuz semptomları azaltmaya ve davranışı kontrol etmeye yardımcı olmak için çeşitli ilaçlar önerebilir. Hastalık ilerledikçe doktorunuz, orta ila şiddetli Alzheimer vakaları için uygun ilaçlar da önerebilir. Bu ilaçlar semptomların azaltılmasına yardımcı olabilir ve günlük işlevleri ilaçsız olduğundan daha uzun süre korumanıza izin verebilir.

Psikoterapi

Doktorunuz ayrıca tanıyı anlamanıza ve başa çıkmanın yeni yollarını öğrenmenize yardımcı olmak için palyatif bakım, psikoterapi veya danışmanlık önerebilir. Bu tür tedavinin amacı yaşam kalitenizi arttırmaktır. Aile üyeleri ve bakıcılar için aile danışmanlığı düşünülmelidir.

Hafıza Bakım Tesisi

Demans en şiddetli aşamasına ilerlediğinde, ailelerin bir hafıza bakım tesisine kalıcı olarak yerleştirilmesini düşünmeleri gerekebilir. Bu genellikle evde birine bakmak zorlaştığında olur. Hafıza bakımı, destekli bir yaşam tesisindeki özel bir birimde veya yalnızca Alzheimer hastalığı gibi ciddi bunama türlerine sahip kişileri barındıran nitelikli bir konutta gerçekleştirilebilir.

Başa çıkma

Siz veya sevdiğiniz biri bunama belirtileriyle uğraşıyorsa, kendi kendine bakım uygulamak ve yardım istemek çok önemlidir. Nörodejeneratif demanslar gibi belirli demans türlerinin tedavisi olmamasına rağmen, doktorunuz semptomları geçici olarak hafifletmek ve günlük yaşama yardımcı olmak için ilaç tedavilerini ve diğer yaşam tarzı değişikliklerini deneyebilir.

Ayrıca hem hasta hem de bakıcı için danışmanlık önerebilirler. Alzheimer gibi hastalıklar ilerlemeye başladığında, destek görevlisinin evde bakım, destekli yaşam veya bir hafıza bakım tesisinde kalıcı bakım gibi ek yardımlara ulaşması gerekebilir.

Demansın erken belirtileri nelerdir?

Karışıklık, hafıza kaybı ve kişilik değişiklikleri, bir kişinin demansı olduğunun erken belirtilerinden sadece birkaçıdır; kişinin bağımsız yaşama yeteneğini engelleyebilecek birkaç farklı beyin bozukluğunun semptomlarını tanımlayan şemsiye bir terimdir.

Nedene bağlı olarak, bazen demans semptomları tedavi edilebilir, ancak diğer durumlarda kalıcı veya ilerleyicidir. Bu nedenle bilişsel gerilemenin erken tespiti önemlidir. Doğru tıbbi tedavi semptomları tersine çevirebilir veya hafifletebilir.

Demans hakkında bilinmesi gereken noktalar nelerdir?

Demans belirtileri, semptomları, nedenleri ve başa çıkma hakkında bilmeniz gerekenler şunlardır:

Demans, bilişsel gerileme ile ilişkili beyin bozuklukları grubunun semptomlarını tanımlayan kapsamlı bir terimdir.

Demans türleri arasında Alzheimer, vasküler demans, Lewy cisimli demans ve frontotemporal demans bulunur.

Demansın erken belirtileri arasında yeni öğrenilen bilgileri hatırlamada güçlük, öğeleri yanlış yerleştirme, sorunlu muhakeme ve yetersiz muhakeme yer alır.

Demansa bağlı durumlar arasında travmatik beyin hasarı, Parkinson hastalığı, Creutzfeldt-Jakob hastalığı ve Huntington hastalığı bulunur.

Demans semptomlarının gelişimi yaşla birlikte artar, ancak nedene bağlı olarak her yaştan insan bunları yaşayabilir.

Beyin tümörleri, beslenme yetersizlikleri, tiroid sorunları ve bağışıklık bozuklukları gibi bunama benzeri semptomlarla ilişkili bazı durumlar tedavi edilebilir veya geri döndürülebilir.

Diyet ve egzersiz, kardiyovasküler sağlığı yönetmek ve içki ve sigaradan kaçınmak, insanların bilişsel sağlıklarını korumak için atabilecekleri bazı adımlardır.

Demans hastalığının belirtileri

Uzun bir semptom listesi bunama ile ilişkilidir, ancak birçoğu diğer sağlık koşullarıyla örtüşmektedir, yani bunlardan bazılarına sahip olmak, bireyin bilişsel olarak bozuk olduğunu doğrulamaz. Bununla birlikte, siz veya sevdiğiniz biri, doğası gereği bilişsel veya psikolojik olabilen bunama belirtileri gösteriyorsa, bir sağlık uzmanına danışmaktan çekinmeyin:

Yeni bilgileri hatırlamada sorun

Karışıklık, özellikle zaman veya yer ile ilgili

Oryantasyon bozukluğu

Ruh hali veya kişilikteki değişiklikler

Kolay sinirlenmek

Depresif ve içine kapanık büyümek

Sorun çözme

Görevleri tamamlamada sorun

Düzenlemede sorun

Artan kaygı

İletişimde sorun (sözlü veya yazılı olarak)

Fiziksel koordinasyonla ilgili sorun

Özellikle tanıdık yerlere giderken kaybolmak

Sık kullanılan öğelerin rutin olarak yanlış yerleştirilmesi

Paranoya belirtileri gösteren

Zayıf muhakeme yapmak

Herkes bu semptomları hemen fark etmeyecektir ve bir kontrol listesi tek başına bir kişinin bunama ile ilgili bir bozukluğu olup olmadığını belirleyemez. Aslında, bir test bile bunu yapamaz.

Teşhis

Tanı koymak için, nörolog, geriatrist veya ruh sağlığı uzmanı gibi bir doktor, fizik muayene, kişinin tıbbi geçmişinin gözden geçirilmesi, kan testleri ve davranış ve genel işlevsellik ile ilgili değerlendirmeleri içeren kapsamlı bir değerlendirmeyi tamamlayacaktır.

Demansı erken teşhis etmek sadece semptomları hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda hastalara klinik ilaç denemelerine katılma ve gelecekte yaşam için plan yapma fırsatı verir.

Demansın yaygın nedenleri nelerdir?

Demans veya bunama benzeri semptomlar için tıbbi müdahale, sorunun kaynağına bağlıdır. Bu tür koşulların yalnızca yaşlıları etkilediğine yaygın olarak inanılsa da, bu yanlıştır.

Her yaştan insan bu semptomları yaşayabilir çünkü nedenleri travmatik beyin hasarından Alzheimer hastalığına kadar çeşitli sağlık koşullarıyla ilgilidir.

Alzheimer hastalığı

Alzheimer hastalığı, tartışmasız en yaygın olarak bilinen demans türüdür ve aynı zamanda Alzheimer Derneği'ne göre demansla ilgili teşhislerin %60 ila %80'ini temsil eden en yaygın nedendir.

Artan yaş, kişinin Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırsa da, bu hastalıkla yaşayan 200.000 kişi 65 yaşından küçüktür. Bu bireylerde erken başlangıçlı Alzheimer veya daha genç başlangıçlı Alzheimer olarak bilinen hastalık vardır. Alzheimer hastalığı (erken başlangıçlı veya başka bir şekilde) olan kişilerin rapor ettikleri ilk belirtilerden biri, yakın zamanda öğrendikleri bilgileri hatırlamakta güçlük çektikleridir. Bunun nedeni, Alzheimer'ın beynin öğrenme süreçlerine dahil olan kısmını tehlikeye atmasıdır. Ne yazık ki, Alzheimer ilerleyici bir durumdur, bu da semptomların zamanla kötüleşeceği anlamına gelir, ancak tıbbi tedavi bunları yönetmeye yardımcı olabilir.

Diğer Demans Türleri

Demansın diğer ilerleyici biçimleri arasında frontotemporal demans, Lewy cisimcikli demans ve vasküler demans bulunur ve demans türlerinin bir kombinasyonuna sahip olmak da mümkündür.

Frontotemporal Demans

Frontotemporal demansta, beynin davranış, iletişim ve kişilikle ilgili bölümlerindeki sinir hücreleri dejenere olmaya başlar. Bu nedenle, bu duruma sahip kişiler tipik olarak nasıl davrandıklarını, akıl yürüttüklerini veya iletişim kurduklarını etkileyen semptomlara sahiptir. Hareket de etkilenir.

Lewy Vücut Demansı

Lewy vücut demansında, beyinde protein demetleri birikir. Bu proteinler ayrıca Parkinson ve Alzheimer hastalığı olan hastalarda da bulunabilir. Demansın bu formuna sahip kişiler halüsinasyon görebilir, konsantre olmakta zorluk çekebilir veya fiziksel koordinasyon ve harekette zorluk yaşayabilir.

Vasküler Demans

Vasküler demans, demanslı kişilerde yaygınlığı açısından yalnızca Alzheimer'dan sonra ikinci sıradadır. Beyni ilgilendiren kan damarlarındaki problemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Demansın bu formuna sahip kişiler hatırlamada zorluk çekebilirken, en belirgin semptomları muhtemelen organizasyon, akıl yürütme, konsantrasyon ve hızlı düşünme ile ilgili sorunlardır.

Demansa Bağlı Koşullar

Demans tanılarında başka birkaç tıbbi durum da rol oynamaktadır. Bunlar (daha önce bahsedilen) travmatik beyin hasarı ve Parkinson hastalığının yanı sıra Creutzfeldt-Jakob hastalığı ve Huntington hastalığını içerir. Bu bozuklukları olan kişilerde bunama benzeri semptomlar vardır veya bir tür bunama geliştirmeye devam ederler.

Travmatik beyin hasarı

Tekrarlayan kafa travması sonrası gelişen travmatik beyin hasarı, futbol, ​​​​ragbi veya boks gibi agresif temas sporları yapan sporcularda yaygındır, ancak bu yaralanmalar voleybol, amigo veya su topu gibi sporlarda da ortaya çıkabilir. Beynin belirli bölümleri yaralanırsa, daha sonra bunama gelişebilir. Travmatik beyin hasarının belirtileri arasında hafıza kaybı, iletişim güçlüğü, depresyon ve öfke sayılabilir.

Parkinson hastalığı

Beyindeki sinir hücresi hasarının neden olduğu Parkinson hastalığına bağlı semptomların da oluşması mümkündür. Parkinson hastaları genellikle titremeden muzdariptir, yavaş hareket eder ve denge ve koordinasyon sorunları yaşar. Parkinson hastalarının demans semptomları ile yaşamaya devam etmesi yaygındır.

Creutzfeldt-Jakob hastalığı

Creutzfeldt-Jakob hastalığı, prionlar olarak bilinen proteinlerin birikmesiyle karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Çok nadir görülen ölümcül bir durumdur. Genetik yatkınlığa ek olarak, bu hastalık bir nakil sırasında enfekte olmuş sinir sistemi dokusuna maruz kaldıktan sonra gelişebilir.

Sığırlarda, insanların kontamine et yemekten kapabileceği yaygın olarak deli dana hastalığı olarak bilinir. İşaretler arasında kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu, depresyon, koordinasyon sorunları ve konuşma ve konsantrasyon güçlüğü sayılabilir.

Huntington Hastalığı

Huntington hastalığı, beyindeki sinir hücrelerinin bozulduğu kalıtsal bir hastalıktır. Semptomlar unutkanlık, depresyon, iletişimde zorluk ve fiziksel harekette zorluk içerir. Bu durum tipik olarak 30'lu veya 40'lı yaşlarda ortaya çıkar.

Travmatik beyin hasarı, Parkinson, Creutzfeldt-Jakob ve Huntington hastalıkları geri döndürülemezken, bunama ile ilişkili bir dizi başka durum geri döndürülemez. Beyin tümörüne sahip olmak, beslenme yetersizliği, tiroid sorunu veya bağışıklık bozukluğu, tıbbi olarak tedavi edilebilen ve tersine çevrilebilen demans benzeri semptomların gelişmesine neden olabilecek durumlardan sadece birkaçıdır.

Bilişsel Gerilemeyi Önleme

Demansın birçok nedeni genetiktir ve yaşla birlikte belirti gösterme olasılığı artar, ancak uzmanlar yine de insanların semptom yaşama olasılığını azaltmak için ellerinden geleni yapmalarını tavsiye ediyor.

Aşırı alkol ve sigara içmekten (herhangi bir miktarda) uzak durmak, hipertansiyon ve diyabet gibi durumları yönetmek ve iyi beslenmek ve egzersiz yapmak, halkın bilişsel sağlığını korumak için atabileceği birçok adım arasındadır. .