Semra Aysal kimdir? Semra Aysal nasıl öldü? Semra Aysal neden öldürüldü? Hakan Aysal kimdir?

Semra Aysal kimdir? Semra Aysal nasıl öldü? Semra Aysal neden öldürüldü? Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşi ile birlikte fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan düşen 7 aylık hamile Semra Aysal'ın ölümüne ilişkin devam eden yargılama sürecinde eşi Hakan Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Hakan Aysal olaydan hemen önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıkmış ve soruşturma bu yönde ilerlemişti. Hakan Aysal'ın hamile eşini uçurumdan iterek ölümüne neden oluğu iddia ediliyor.

Semra Aysal kimdir? Semra Aysal nasıl öldü? Semra Aysal neden öldürüldü? 7 aylık hamile Semra Aysal'ın Fethiye'de kayalıklardan düşerek ölmesi ülke gündeminde uzun süre yer edinmişti. Semra Aysal'ın eşi Hakan Aysal'ın olaydan önce eşine 400 bin liralık hayat sigortası yaptırdığı ortauya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında gözlatına alınan eş Hakan Aysal'ın ayrgılanması devam ediyordu. Mahkeme dava ile ilgili kararını açıkladı.

Semra Aysal kimdir?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hakan Aysal'ın hamile eşini uçurumdan iterek ölümüne neden oluğu iddia ediliyor.

Semra Aysal nasıl öldü?

7 aylık hamile Semra Aysal'ın eşi tafından kayalıklardan itilerek öldürüldüğü iddia ediliyor. İddialara göre eş sigortadan para alabilmek için böyle bir plan yapmış.

Hakan Aysal kimdir?

Hakan Aysal eşi Semra Aysal ile birlikte geldiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini uöurumdan iterek öldürmekle suçlanıyor. Savcı, sanığın "Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık Hakan Aysal üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Olay nasıl oldu?

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı. .