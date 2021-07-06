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Delta plus varyantı nedir? Delta plus varyantı hangi illerde var?

Delta plus varyantı nedir? Delta plus varyantı hangi illerde var? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta Plus varyantının 3 ilimizde görüldüğünü açıkladı. Vatandaşlar da Delta plus varyantının hangi illerde olduğunu araştırmaya başladı. Koronavirüs ile mücadelede endişelere neden olan Delta varyantının ülkemizde de görülmesi vatandaşları endişelendirdi. Peki Delta plus varyantı nedir? Delta plus mutasyonu daha mı bulaşıcı? Delta plus mutasyonu hangi illerde var?

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Google News - Timeturk
06.07.2021 12:08:40
Delta plus varyantı nedir? Delta plus varyantı hangi illerde var?

Delta plus varyantı nedir? Delta plus varyantı hangi illerde var? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta Plus varyantının 3 ilimizde görüldüğünü açıkladı. Vatandaşlar da Delta plus varyantının hangi illerde olduğunu araştırmaya başladı. Koronavirüs ile mücadelede endişelere neden olan Delta varyantının ülkemizde de görülmesi vatandaşları endişelendirdi. Peki Delta plus varyantı nedir? Delta plus mutasyonu daha mı bulaşıcı? Delta plus mutasyonu hangi illerde var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca delta mutasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan koca açıklamasında Delta plus mutasyonunun 3 ilde görüldüğünü açıkladı. Peki Delta plus varyantı hangi illerde var? Koca açıklamasında 'Delta plus varyantı'nın biri İstanbul 3 ilde görüldüğünü açıkladı.

Delta plus varyantı hangi illerde var?

Delta plus varyantının hangi illerde dörüldüğü araştırılmaya başlandı. Bakan Koca Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyledi. Koca "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi. Vakaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" diye konuştu.

Delta plus varyantı nedir?

Delta Plus varyantı son zamanlarda sıkça konuşulan konuların başında geliyor. Delta Plus varyantının ülkemizde de görülmesi vatandaşları endişelendirdi. Peki Delta Plus varyantı nedir? Hindistan'da Delta Plus adı verilen corona virüs mutasyonunun varlığı ilk olarak 11 Haziran'da İngiltere'de yayımlanan kamu sağlığı bülteninde bildirildi. Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip. Delta Plus varyantı delta varyantının mutasyona uğraması ile ortaya çıkmıştır.  Kısaca uzmanlar mutasyonun mutasyonu şeklinde ifade ediyorlar.

Delta plus varyantı daha mı ölümcül?

Daha hızlı bulaşıcı özelliği sahip olması nedeniyle risk teşkil eden delta plus aynı zamanda aşının etkinlik oranını azaltan varyantlar arasında yer alıyor. Antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için endişe verici varyantlar arasında kabul ediliyor. İngiltere'de vaka sayılarının hızlı bir şekilde artışında delta ve delta plus varyantının etkili olduğu biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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