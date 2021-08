Daniel Radcliffe kimdir? Daniel Radcliffe kaç yaşındadır? Daniel Radcliffe hangi filmlerde rol almıştır?

Harry Potter serisinde oynadığı Harry karakteri ile birçok kişi tarafından tanınmaya başlanan Daniel Radcliffe, popülerliliğini halen korumaktadır. Birçok kişi Daniel Radcliffe’nin hayat hikayesini merak etmektedir. Peki Daniel Radcliffe kaç yaşındadır? Daniel Radcliffe hangi filmlerde rol almıştır?

Başarılı İngiliz oyuncu Daniel Radcliffe, özellikle Harry Potter serisi ile oldukça popüler olan bir oyuncudur. Dünyanın her köşesinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Harry Potter dizisinin baş karakteri olan Daniel Radcliffe, henüz çocuk yaşında sinema dünyasına atılmıştır. Birçok kişi çocukluğundan beri pek çok önemli yapıtta rol alan Daniel Radcliffe'in hayat hikayesini merak etmektedir. İşte tüm detayları Daniel Radcliffe'in yaşam öyküsü…

Daniel Radcliffe 23 Temmuz 1989 yılında Londra Fulham'da dünyaya geldi. Daniel Radcliffe'in annesi Marcia Gresham da bir oyuncuydu. BBC tarafından yayınlanan The Inspector Lynley Mysteries ve Walk Away and I Stumble adlı filmlerde rol almıştır. Öğrenimine Londra'da Sussex House School'da başlayan Daniel Radcliffe, daha sonra City of London School'a geçmiştir. Öğrencilik döneminde okulda yer alan çeşitli oyunlarda oynayan Daniel Radcliffe, ilk profesyonel deneyimini henüz 10 yaşındayken deneyimlemiştir. O dönem BBC tarafından çekilen ve Charles Dickens'in ünlü romanlarından biri olan David Copperfield'den uyarlanan bir filmde David Copperfield'in çocukluğunu canlandırmıştır. Bu film sayesinde oldukça dikkat çeken Daniel Radcliffe, sanat kariyeri de şekillenmeye başlamıştır.

Bu filmden sonra John Boorman, The Tailor of Panama adlı filminde yer alan Mark Pendal adlı çocuk oyuncu için Daniel Radcliffe'i uygun gördü. Böylelikle Daniel Radcliffe, Pierce Brosnan, Geoffrey Rush ve Jamie Lee Curtis gibi dönemin başarılı oyuncuları ile aynı yapımda yer alma şerefine nail oldu.

Bu filmlerden sonra oldukça popüler olan Daniel Radcliffe, 2001 yılında hayatının dönüm noktasını yaşadı. Bu dönem, yönetmen Chris Columbus, J.K.Rowling'in oldukça çok okunan meşhur roman serisi Harry Potter'ı sinema filmine dönüştürme kararı aldı. Bu sebeple Harry Potter karakteri için oyuncu arayışına giren Chris Columbus, o dönem başarılı performansı ile Daniel Radcliffe'i oyuncu kadrosuna almak istiyordu. Bu sebeple onun için özel bir seçme hazırlayan yönetmen Chris Columbus, bunun yanı sıra seçmelere Haley Joel Osmont ve Frankie Muniz gibi isimleri de dahil etti. Bu film için Harry'in ailesi başta karşı çıksa da, çocuklarının medyanın önüne çok çıkmaması şartı ile bu teklifi kabul ettiler.

Daniel Radcliffe ile birlikte Emma Watson ve Rupert Grint'te oyuncu kadrosuna dahil edildi. Harry Potter serisinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi 16 Kasım 2001'de vizyona girerek milyonlarca kişi tarafından izlendi. Daha sonra ise Harry Potter'ın devam filmleri çekilmeye başlandı. 2002'de Harry Potter ve Sırlar Odası, 2004'te Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, 2005'te Harry Potter ve Ateş Kadehi, 2007'de Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı, 2009'da Harry Potter ve Melez Prens, 2010'da Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 1 ve 2011 yılında Harry Potter Ölüm Yadigarı 2 filmleri izleyicilerine beğenisine sunuldu.

Daniel Radcliffe'ın oynadığı filmler ve diziler nelerdir?

2018 - Beast of Burden (Sean) (Sinema Filmi)

2017 - Jungle (Yossi Ghinsberg) (Sinema Filmi)

2016 - Çakı Gibi (Manny) (Sinema Filmi)

2016 - Sihirbazlar Çetesi 2 (Walter) (Sinema Filmi)

2016 - Köstebek (NateFoster) (Sinema Filmi)

2015 - Victor Frankenstein (Igor) (Sinema Filmi)

2015 - Trainwreck (Sinema Filmi)

2013 - Ya Aşksa? (Wallace) (Sinema Filmi)

2013 - Kill Your Darlings ( Allen Ginsberg) (Sinema Filmi)

2013 - Boynuzlar (Ig Perrish) (Sinema Filmi)

2012 - Siyahlı Kadın (Arthur Kipps) (Sinema Filmi)

2012 - A Young Doctor's Notebook (Young Doctor) (TV Dizisi)

2011 - The Reunion (Sinema Filmi)

2011 - Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: 2(Harry Potter) (Sinema Filmi)

2010 - National Movie Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2010 - Harry Potter ve Ölüm Yadigarları : 1 (Harry Potter) (Sinema Filmi)

2008 - Harry Potter ve Melez Prens (Harry Potter) (Sinema Filmi)

2007 - Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Harry Potter) (Sinema Filmi)

2007 - December Boys (Maps) (Sinema Filmi)

2005 - Harry Potter ve Ateş Kadehi (Harry Potter) (Sinema Filmi)

2004 - Harry Potter ve Azkaban Tutsağ... (Harry Potter) (Sinema Filmi)

2002 - Harry Potter ve Sırlar Odası (Harry Potter) (Sinema Filmi)

2001 - Panama Terzisi (Mark Pendel) (Sinema Filmi)

2001 - Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter) (Sinema Filmi)

1991 - Días De Cine (Kendisi) (TV Dizisi) (3 Bölüm)

