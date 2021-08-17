DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bush, Afganistan'daki olaylardan 'derin üzüntü' duyuyor
ABD: Afganistan'dan günlük 5 bin ila 9 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz
Nijer'de bir köye silahlı saldırı: 37 sivil öldü
'Cimilli İbo' son yolculuğuna uğurlandı
PTT memur alımı ne zaman yapılacak?
Daniel Radcliffe kimdir? Daniel Radcliffe kaç yaşındadır? Daniel Radcliffe hangi filmlerde rol almıştır?
Ford, üretimini tekrar durduruyor
Rüyada altın görmek ne anlama gelmektedir?
Elektronik sigaraların zararları nelerdir?
YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite sonuçları hangi gün açıklanacak?
Almanya’nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri
T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi eğitimde yükselen yıldız olmaya devam ediyor!
YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak?
Taliban: Kadınların iş ve eğitim hakları devam edecek
NATO'dan Afgan yönetimine suçlama

TIMETURK / EKONOMİ / Ford, üretimini tekrar durduruyor

Ford, üretimini tekrar durduruyor

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurdu.

27 Dakika Önce
2021-08-17 18:08:11
Ford, üretimini tekrar durduruyor

Ford'dan yapılan açıklamada, Malezyalı tedarikçinin, Fiesta modelinin elektronik kapı modülünde kullanılan yarı iletkenlerin sevkiyatını koronavirüs nedeniyle geciktirmesi sonucu Köln'deki fabrika işçilerinin 17 Ağustos'tan itibaren 2 hafta kısa süreli vardiyalar halinde çalışacağı belirtildi.

Fabrika yönetimi tarafından çalışanlara iletilen yazıda ise 6 Eylül'den sonra yarı iletken malzeme temininin hala belirsiz olduğu, kısa süreli vardiyaların daha uzun sürebileceği kaydedildi.

Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Ford'un Köln tesislerinde yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor. Çalışanların 5 bini, şirketin Fiesta modelinin üretimini gerçekleştiriyor.

Almanya için çip krizi kritik

Bu arada, son aylara damgasını vuran çip krizinin otomotiv sektörünü etkilemesi ve üretim bantlarını teker teker durdurması dikkati çekiyor.

Analistler, Almanya gibi otomobil üretiminde ciddi istihdam sağlayan ve ihracat yapan ülkeler için çip krizinin "hayli kritik" olduğuna vurgu yaparak, çip tedarikinin bugünden yarına çözüm bulunacak bir sorun olmadığını belirtiyor.

Hem karmaşık üretim yapısı hem de ham maddesinden başlayarak üretiminin zaman almasının çipler konusunda ilerleyen günlerde yeni sorunlar yaşanmasına sebep olabileceğine işaret ediliyor.

2021 boyunca çiplerde tedarik sorununun devam etmesini öngören analistler, üretilen ancak kıt miktarda olan çipleri kimin alacağı konusunda tüketici elektroniği devleri ile otomotiv şirketleri, hatta ülkeler arasında sorunlar yaşanabileceğini belirtiyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş