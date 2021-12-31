Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu kimdir? II. Abdülhamit’in üçüncü kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu’nun oğlu olan Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Avusturya’nın Salzburg kentinde evlendi. Rus kız arkadaşı ile dünya evine giren Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu'nun evliliğinin fotoğraflarına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu kimdir? II. Abdülhamit'in üçüncü kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu'nun oğlu olan Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Avusturya'nın Salzburg kentinde evlendi. Rus kız arkadaşı ile dünya evine giren Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu'nun evliliğinin fotoğraflarına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, Avusturya'nın Salzburg kentinde Rus kız arkadaşı Daria Lyakhova ile evlendi. Çifti aile yakınları mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu kimdir?

44 yaşındaki Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, II. Abdülhamit'in üçüncü kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu'nun oğludur. Osmanlı soyundan gelen ve II. Abdülhamit'in torunlarından Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, Rus kız arkadaşı Daria Lyakhova ile Avusturya'nın Salzburg kentinde nikâh masasına oturdu.

II. Abdülhamit kimdir?

II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı, 113. İslam halifesi ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti. 31 Ağustos 1876'da tahta çıktı ve 31 Mart Vakası'ndan kısa bir süre sonra, 27 Nisan 1909'da, tahttan indirilene kadar ülkeyi yönetti. Meşrutiyet yanlısı Yeni Osmanlılar ile yaptığı anlaşma sonucunda 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı anayasasını ilan etti ve böylece ülkenin demokratikleşme sürecini destekleyeceği izlenimini verdi. Anayasa ilan edildikten sonra tahta geçmesiyle güçleri ellerine alan Abdülhamid, anayasa ve değişim yanlılarını sürgüne yollayarak ve kendine muhalif olacakları tek tek uzaklaştırarak, sultanlığının ve hükümdarlığının garantisini sağladıktan sonra, 1878'de meclisi kapattı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesine yönelik çabalar II. Abdülhamid tarafından devam ettirildi. Bürokraside yapılan reformların yanı sıra Rumeli Demiryolu ve Anadolu Demiryolu'nun uzatılması ile Bağdat Demiryolu ve Hicaz Demiryolu'nun inşası gibi projeler bu dönemde yapıldı. Bu demiryolları ve telgraf sistemleri Alman firmalar tarafından geliştirildi. 1898'de modern anlamda ilk yerel hukuk fakültesi açıldı, ayrıca nüfusun kayıt altına alınması ve basın üzerindeki baskının artması sağlandı. Bu dönemin reformlarında eğitime geniş yer ayrıldı: hukuk, sanat, ticaret, inşaat mühendisliği, veteriner, gümrük, tarım ve dil okulları dahil olmak üzere birçok mesleki okul kuruldu. Kendisi 1881'de İstanbul Üniversitesi'ni kapatsa da 1900'de yeniden açılmasına karar verdi, imparatorluk genelinde ilk, orta ve askerî okullardan oluşan eğitim ağını genişletti. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu dönemlerdeki batık ekonomisi Abdülhamid'in saltanatının ilk yıllarında Düyûn-ı Umûmiye'nin kurulmasına yol açtı.

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