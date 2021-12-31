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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası 10 Aralık’taki döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı

Merkez Bankası 10 Aralık’taki döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı

Merkez Bankası üçüncü doğrudan döviz müdahalesinde 687 milyon dolar sattığını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-12-31 10:34:29
Merkez Bankası 10 Aralık’taki döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10 Aralık'ta yapılan üçüncü doğrudan Döviz müdahalesinde 687 milyon dolar sattığını açıkladı.

TCMB, geçen hafta 3 Aralık'ta satım yönünde yapılan ikinci döviz müdahalesinde 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Merkez Bankası 3 Aralık'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da yaklaşık 51 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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