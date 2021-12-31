Merkez Bankası 10 Aralık’taki döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı

Merkez Bankası üçüncü doğrudan döviz müdahalesinde 687 milyon dolar sattığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10 Aralık'ta yapılan üçüncü doğrudan Döviz müdahalesinde 687 milyon dolar sattığını açıkladı.

TCMB, geçen hafta 3 Aralık'ta satım yönünde yapılan ikinci döviz müdahalesinde 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Merkez Bankası 3 Aralık'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da yaklaşık 51 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.