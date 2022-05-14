Daha önce uzman öğretmen olanlar sınava ve eğitime girecek mi? Uzman öğretmen sınavına girmiş olanlar uzman öğretmenlik eğitimine katılacak mı? soruları şu sıralar on binlerce kişi tarafından soruluyor. Ülkemizde daha önce uzman öğretmen unvanına sahip 75 bin öğretmen bulunuyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer imkanı tanındı. Şartları taşıyan sınavı geçen öğretmenler uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Peki daha önceki yıllarda uzman öğretmen olan öğretmenler sınavdan muaf mı? Uzman öğretmenler, uzman öğretmenlik eğitimine katılacak mı?

Daha önce uzman öğretmen olanlar sınava ve eğitime girecek mi? Uzman öğretmen sınavına girmiş olanlar uzman öğretmenlik eğitimine katılacak mı? soruları şu sıralar on binlerce kişi tarafından soruluyor. Ülkemizde daha önce uzman öğretmen unvanına sahip 75 bin öğretmen bulunuyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer imkanı tanındı. Şartları taşıyan sınavı geçen öğretmenler uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Peki daha önceki yıllarda uzman öğretmen olan öğretmenler sınavdan muaf mı? Uzman öğretmenler, uzman öğretmenlik eğitimine katılacak mı?

Öğretmenlerin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre öğretmenlere kariyer fırsatı tanındı. Öğretmenler kariyer yaparak maaşlarının da artmasını sağlayacak. Görevde 10 yılını doldurmuş olan öğretmenler girecekleri eğitim ve sınav sonrası uzman öğretmen olabilecek. Ancak ülkemizde daha önce binlerce uzman öğretmen unvanına sahip öğretmen bulunuyor. Daha önceki yıllarda uzman öğretmen olanlar sınavdan ve eğitimden mauf olup olmayacaklarını merak ediyor.

Daha önce uzman öğretmen olanlar sınava ve eğitime girecek mi?

Daha önce uzman öğretmenlik sınavına girmiş ve sınavı geçenler kendilerinin durumunu merak ediyor. Uzman öğretmenlerin haklarının saklı kalması bekleniyor.

Daha önce sınavı kazanmış kaç uzman öğretmen var?

Milli Eğitim Bakanı Özer "Şu anda bizim eğitim sistemimizde 75 bin 669 uzman öğretmen, 88 başöğretmen var. Kanun'da da ifade edildiği üzere bu uzman öğretmenlerimiz ile başöğretmenlerimiz, Kanun'un vermiş olduğu tüm hakları bugünden itibaren almaya başlayacaklar." demişti.

Uzman öğretmen ve başöğretmen eğitimleri ne zaman?

Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim öğretim tazminatı ne zaman yatacak?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak?

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.