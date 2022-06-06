Daha adil, daha yaşanabilir, daha dayanıklı bir İstanbul

Her yıl farklı bir temada, “Tek Bir Dünya” sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü; 2022 yılında sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusuyla kutlanacak.

Bir dünya kenti olan İstanbul'un hedefi de sürdürülebilir, yaşanabilir ve dayanıklı bir şehir olarak karbon nötr bir hedefini yakalamak. Bu kapsamda son 11 ay içinde İBB, daha temiz, daha sürdürülebilir, daha doğa dostu bir şehir için Temmuz 2021 – Haziran 2022 tarihlerinde çöp gazından 1.169.204 MWh elektrik enerjisi üretti.

İSTANBUL'UN SON 11 AYLIK KARNESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, sürdürülebilir bir kent yaşamı için Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Eğitimleri kapsamında1. 350 Kişiye sıfır atık konusunda bilinçlendirme eğitimleri verdi. 7 bin 350 İBB personeline online sıfır atık eğitimi aldı. Aynı zamanda 15 belediye, STK ve kurumla işbirliği gerçekleştirildi. Temmuz 2021 – Haziran 2022 tarihleri arasında atılan adımlardan bazıları şöyle:

Organik Atıklardan Üretilen Kompost Miktarı : 13.589 ton,

Geri Kazanılabilen Malzeme Miktarı: 4.820 ton,

Toplanan ve Bertaraf Edilen Tıbbi Atık Miktarı : 32.904 ton,

Süpürülen Ana Arter Uzunluğu: 2.624.184.242 m2,

ATY Tesisi İşlenen Atık Miktarı:27.611 ton,

Üretilen ATY Miktarı: 20.413 ton,

Aktarma istasyonlarından Taşınan Atık Miktarı : 4.398.517 ton,

Depolanan Atık Miktarı:5.083.049 ton,

Arıtılan Sızıntı Suyu Miktarı : 704.167 m3

2030 HEDEFİ

İBB, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında orta vadede sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2019 seviyelerine kıyasla Yüzde 52,2 oranında azaltmayı hedefliyor. 2050 yılı için “karbon nötr” ve “dirençli şehir” olma hedefi doğrultusunda hazırlanan İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı ile İstanbul daha sürdürülebilir bir şehre İBB olarak sorumluluğumuzun farkındayız diyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler “Dünyanın zamanı daralıyor! Küresel ısınmayı 21. yüzyıl içinde 1.5 derecenin altında tutmak için 2030 yılına kadar yıllık sera gazı emisyonlarımızı yarıya indirmekten başka çaremiz yok. IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 6. Değerlendirme Raporu (2021) 'İnsan faaliyetleri kaynaklı sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliğinin, hâlihazırda dünya çapında insanlara zarar verdiğini ve onları öldürdüğünü, gıda üretimine zarar verdiğini, doğayı yok ettiğini ve ekonomik büyümeyi yavaşlattığını' belirtiyor. “Bu nedenle yeşil, adil ve dayanıklı bir İstanbul için biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilir, yaşanabilir ve Dayanıklı bir İstanbul hepimizin hayali. Bunun için 2050 yılında Karbon Nötr bir şehir olmak için deadline tarihi olarak 2020'ye imza attık. Bu kapsamda İklim Değişikliği Eylem Planımızı hazırladık. Bu plan İBB'nin iklim değişikliği ile mücadeledeki vizyon belgesidir.” dedi..

İSTANBUL İLK 100 ŞEHİR ARASINA GİRMEYİ BAŞARDI

İstanbul aynı zamanda ‘İklim Nötr ve Akıllı Şehir Misyonu' çağrısına katılarak ilk 100 şehir arasına girmeyi başardı. Ufuk Avrupa Programı kapsamında İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu bağlamında 2030 yılına kadar iklim nötrlüğün sağlanmasına yönelik 100 Avrupa şehrine farklı mekanizmalar aracılığıyla destek verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından 28 Nisan 2022 tarihinde, şehirler misyonu odağında, “100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir Misyonu Niyet Beyanı Çağrısı” sonuçları açıklandı. İstanbul, 377 aday arasından İstanbul adına süreci başarıyla tamamlayarak, 100 şehir arasına girmeye hak kazandı.