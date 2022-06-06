İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kreş projesine her ortamda destek verdiğini belirterek teşekkür etti. İmamoğlu, '150 mahalleye 150 kreş hedefiyle yola çıktık' diye konuştu.

İmamoğlu, Yuvamız İstanbul'dan 742 Çocuğun Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kreşin önemini seçimden önce defalarca dile getirdik. Halkımızın ne kadar ihtiyaç duyduğunu, hayata eşit koşullarda başlamak için hangi fırsatlara çocuklarımızın ihtiyacı olduğunu tespit etmiştik.

Biz çocuklarımıza fırsat eşitliğini sağlarsak, hayata, iş yaşamına, güçlü bir biçimde adım atacaklardı.

Her çocuğun beceri ve yaratıcılığını özgürce ortaya koyacağı ortamları ve imkânları onlara sağlamak ve böylesi bir ortamda yetişmelerini İstanbul'da ortaya koymak belki İBB'nin geleceğe dair en büyük hizmeti olacaktır.

150 mahalleye 150 kreş hedefiyle yola çıktık. Ben özellikle bu projemizi her ortamda dile getiren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Her ortamda bizi destekledi.

Biz, İstanbul'da 150 mahalleye 150 kreş diyerek aslında büyük bir dikkati çektik. Bugün 21 ilçede 32 yuvamız, İstanbul Çocuk Merkezi'nde 150 sınıf ve 2884 kontenjana sahip olduk. Çok hızlı hareket ediyoruz. Çok yakında bu şehre 150 kreşi hediye edeceğiz. 150 kreş İstanbul'un en büyük stadyumuna çocuklarımızın sığmaması demek.

Ben mühim projemizin en güçlü şekilde hayata geçmesi adına elimden geleni yapacağımı buradan bütün İstanbullu hemşehrilerime taahhüt ediyorum. Bugün 742 çocuğumuzu ilköğretime yolluyoruz. Muazzam bir kadın başarısı var burada. Çocuklarımız adına fidanlar dikilecek. Çocuklarımızın yakın gelecekte bir de ormanı olacak" .