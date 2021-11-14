Çorbaların kesilmemesi için ne yapmak gerekiyor?

Çorba sofralarımızın baş tacıdır. Sıcak havada da soğuk havada da yeri hep ayrıdır. Terbiyelisi, terbiyesizi bir sürü çeşidi mevcuttur. Fakat terbiyeli çorba yapmak biraz özen ister. Aksi takdirde çorba keser ve çok kötü bir görüntüsü olur. Bütün emek çöpe gider. Peki çorba terbiyesinin kesilmemesi için ne yapmak gerekir? Sizler için araştırdık...



Çorbaları hepimiz çok severiz. Türk mutfağında çeşit çeşit çorba mevcuttur. Kimi terbiyeyle hazırlanır kimi terbiyesiz. Terbiyeli çorbayı hazırlamak biraz özen ister. Aksi takdirde çorba kesilir. Bütün emek çöpe gider. Böyle bir durumla karşılaşmamak için terbiyeyi kestirmememiz gerekir. Peki nasıl?

Çorba terbiyesi neden kesiliyor?

Her şey yolunda giderken çorbaya terbiyeyi eklediğimizde kesilebiliyor ve bütün çorba mahvolabiliyor. Terbiye genellikle malzemesi taze değil diye kesiliyor. Terbiyenin içindeki yoğurt ekşiyse, un bozulmuşsa, kullandığımız yumurta bayatsa çorba kolaylıkla kesilebiliyor. Bu yüzden çorbanın terbiyesinde kullandığınız malzemelerin taze ve bozulmamış olmasına çok önem göstermeniz gerekiyor.

Terbiye düzgün karıştırılmadan çorbaya eklendiğinde de kesilebiliyor. Bu da oldukça sık yapılan bir hatadır. Alelacele terbiye malzemeleri eklenip düzgünce karıştırılmadan çorbaya eklenir ve kötü sürpriz, çorba kesildi! Ayrıca çorbanın suyuyla terbiyeyi ılıtmazsanız da kesilebilir. İçerisinde yoğurt olan terbiyeniz soğuk fakat çorba sıcak, dolayısıyla çorbanın kesilmesi işten bile değil. Isı farklılıkları olmaması için çorbanın suyundan azar azar terbiyeye ekleyip onu ılıttıktan sonra çorbaya eklemeniz gerekir. Ayrıca terbiyeyi çorbaya direk bolca ederseniz de kesilecektir. Terbiyeyi yavaş yavaş eklemeniz ve çorbayı hızlıca karıştırmanız gerekir.

Çorbanın kesilmemesi için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Yoğurtlu çorbaların terbiyesinde un, yumurta, limon ve yoğurt kullanılır. Bu terbiyedeki malzemelerin mutlaka taze olduğundan emin olmanız gerekir. Daha sonra homojen bir karışım elde etmek için malzemeleri güzelce karıştırmalısınız. İçerisine ekleyeceğiniz unu elerseniz topak topak olmayacaktır. Şayet yine de topaklaştıysa mutlaka blenderdan geçirmeniz gerekir.

Çorbanın terbiyesi soğuk, çorba sıcak olursa ne kadar dikkat ederseniz edin, çorbanız kesilecektir. Bu yüzden çorbanın suyundan terbiyenin içerisine birkaç kepçe yedirin ve güzelce çırpıp birbirine geçmesini sağlayın. Daha sonra terbiyeyi azar azar çorbanın içerisine dökün ve karıştırmaya devam edin. Güzelce karışıp pürüzsüz bir kıvam alınca birkaç dakika daha kaynatın ve bu aşamalarda içerisine tuz atmayın. Ocaktan alın ve içine tuz atın.

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