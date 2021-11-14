Almanya zor durumda: 12 bin asker sahaya iniyor

Almanya'nın, salgına ilişkin görevlerde istihdam etmek üzere yıl sonuna kadar 12.000 kadar askeri personeli seferber etmeye hazırlandığı, bu seferberliğin hükümetin pandemi durumunun önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşmesi beklentisini yansıttığı bildirildi.

Alman hükümetinin, salgına ilişkin görevlerde istihdam etmek üzere Noel'e kadar 12.000 kadar askeri seferber etmeye hazırlandığı bildirildi. Bu askerlerin hasta yoğunluğu yaşayan hastanelere yardım etmesi, yaşlı bakım evlerinde aşı ve test çabalarını desteklemesi ve virüsü kontrol altına almak için enfekte olmuş kişilerin temas takibi için sağlık ofislerine yardım etmesi planlanıyor.

Almanya'nın önde gelen haftalık haber dergilerinden Der Spiegel'de yer alan haberde, bu seferberliğin yetkililerin pandemi durumunun önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşmesini beklediklerini ortaya koyduğu değerlendirmesi yapıldı. Koronavirüs pandemisinin önceki dalgalarında Alman ordusundan 10 binden fazla asker görevlendirilmişti.

Alman haber ajansı dpa'nın bildirdiğine göre, Doğu'daki Saksonya ve Thüringen eyaletlerinin yanı sıra Bavyera'daki birçok hastane, dolu oldukları için yoğun bakım hastalarını ülkenin diğer bölgelerine sevk etmeye başladı. Pek çok yerde sağlık personelinin tekrar Covid-19 hastalarına odaklanabilmesi için planlanan ameliyatlar da ertelendi.

Şansölye Angela Merkel, özellikle aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelerde yoğun bakım hastalarının sayısının ve ölüm sayılarının artmasından duyduğu endişeyi dile getirerek hala aşılanmamış olanlara “Bize katılın ve akrabaları ve arkadaşlarınızı da ikna etmeye çalışın” çağrısında bulundu. Şansölye ayrıca halihazırda aşılanmış olanlara üçüncü dozu da olmalarını tavsiye etti. Merkel, güçlendirici aşıların “salgının şiddetli sonbahar ve kış dalgasını kırmak için gerçek bir şans” olduğunu söyledi.

Kaynak: kronos34.news/tr

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