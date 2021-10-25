Çocuğunuzun midesi bulanıyorsa bunları yapın

Çocuklarda enfeksiyonlar mide bulantısına ve kusmaya sebep olabilir. Çocuğunuzun midesi bulanıyorsa bazı belirtilere dikkat etmeniz gerekir. Ayrıntılar haberimizde...



Mide bulantısı kimi zaman bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkar. Kimi zaman ise geçici bir durumdur. Mide bulantısına kusma, terleme, fazla miktarda tükürük salınımı, tansiyonda düşüklük ve iştahsızlık eşlik edebilir.

Kusma, beyindeki medulla oblongata bölümünün kusma merkezi tarafından kontrol edilir. Beyindeki bu merkeze, yine beyindeki görsel ve işitsel bölgelerden, iç kulak ve sindirim sisteminden uyarılar gelir ve kişide kusma duygusu oluşur. Beyin bu durumu değerlendirir. Karın kasına ve diyaframa kasılma uyarısı, mideye ve özafagus kasına ise sinirsel uyarı gönderir ve kusma gerçekleşir. Görsel ve işitsel sinyaller sebebiyle ani bir şekilde başlayan kusmalara santral tip kusma denir. Sindirim sistemi ve diğer organların etkisiyle oluşan kusmaya ise periferik tip kusma denir.

Çocuklarda neden bulantı ve kusma görülür?

Çocuklar birçok farklı nedene bağlı olarak bulantı ve kusma yaşayabilir. Genel olarak kusma ve bulantı bağırsak, idrar yolu ve boğaz enfeksiyonu gibi enfeksiyonlara bağlı olarak oluşur. Küçük bebeklerde emme sonrası da zararsız ve az miktarda kusmalar görülebilir. Fakat kusmanın miktarı fazlaysa ve kusmaya ateş de eşlik ediyorsa mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.

Daha büyük yaştaki çocuklar genel olarak bağırsak enfeksiyonları yüzünden mide bulantısı ve kusma yaşar. Bu tarz bulantılar bir anda başlar ve 24-48 saat içerisinde genellikle düzelir. Şayet kusma 24 saatte düzelmiyorsa, çocukta ağız kuruluğu ve idrar azalması varsa çocuk mutlaka doktora götürülüp muayene edilmelidir. Çocukta böyle bir durum yoksa küçük çocuklarda anne sütü, daha büyük çocuklarda ise su, sulandırılmış meyve suyu, ayran, yoğurt, patates ve ekmek yedirilmesi çocuğa iyi gelecektir.

Çocuk mide bulantısı yaşarsa ne yapmak gerekir?

Çocuğunuzun midesi bulanıyorsa evin camlarını açıp veya açık havaya çıkartıp temiz hava almasını sağlayın.

Bulunduğunuz ortamda kötü bir koku varsa bu koku mide bulantısını tetikleyecektir. Ayrıca çiçek ve deterjan kokuları da bulantıyı tetikleyebilir. Böyle bir durumda çocuğunuzu kötü kokulu ortamdan uzaklaştırın.

Gıda alerjisi riskine karşın mutlaka çocuğunuzun son 12 saattir yediği yiyecekleri gözden geçirin.

Yemek yedirdikten sonra çocuğunuzu hemen yatırmayın. Çünkü bu reflüyü tetikleyip çocuğun kusmasına neden olabilir.

Papatya çayı, ıhlamur çayı ve limon mide bulantısını azaltacaktır. Ayrıca çocuğunuzu az az ve sık aralıklarla yedirmeniz gerekir. Şayet yemek yemek istemiyorsa zorlamamalısınız. Çocuğunuz kustuysa bir saat boyunca midesinin dinlenmesi iyi olacaktır.

Bulantıyı tetikleyecek yağlı, ağır ve baharatlı yiyecekleri çocuğunuza vermeyin. Yoğurt çorbası, haşlanmış patates, yağsız makarna, muz, elma gibi besinleri çocuğunuza vermeyi tercih edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.