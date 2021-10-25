Fındık kilo aldırıyor mu?

Fındık vücudumuza oldukça faydalı bir besin. Fakat her besinde olduğu gibi fındığı da ölçülü tüketmek, aşırıya kaçmamak gerekiyor. Peki fındık kilo aldırır mı? Diyet yaparken fındık tüketilebilir mi? Fındığın vücudumuza ne gibi bir faydası var? Fındığın besin değeri nedir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Severek tüketilen fındık insan sağlığına oldukça faydalı bir besindir. Dünyada en uygun yetişme şartları ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesi olan fındığı tatlılarda veya kuruyemiş olarak tüketiriz. Vücudumuza birçok faydası olmasına rağmen fındığın da dikkatli tüketilmesi gerekir.

Fındığın besin değeri nedir?

100 gram fındık 9.7 g lif 15 g protein, 60.75 g yağ, 16.70 mg karbonhidrat, 114.0 mg kalsiyum, 4.70 mg demir, 15.03 mg E Vitamini, 14.2 mcg K Vitamini, 1.725 mg bakır, 163.00 mg magnezyum, 6.175 mg manganez, 290.00 mg fosfor, 680.00 mg potasyum, 2.4 mcg selenyum, 2.45 mg çinko içerir. Ayrıca fındık antioksidan, lutein ve zeaksantin gibi bitki bazlı kimyasal bileşikler de içerir.

Fındığın vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Fındık uzun süreli tokluk sağlar. Çiğ tüketilen fındık vücut yağlarının yanmasına yardımcı olur. Fındık beyindeki sinir kısımlarını hareketlendirir. Mutluluk sağlar. Kemikleri güçlendirir, eklemlerin sağlıklı olmasına katkıda bulunur. Vücuda dinçlik verir. İshal ve kabızlığa yakalanmayı önler. Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Mide sağlığını korur ve gaz oluşumunu önler. Kansere karşı vücudu korur. Damar tıkanmalarının önüne geçer. Uzmanlar her gün düzenli olarak bir avuç fındık yiyen kişilerin damar yollarının çok daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

Fındık kilo aldırır mı?

Fındık oldukça yüksek kaloriye sahiptir, çünkü yağdan zengin bir besindir. Bu yağların çok önemli bir bölümü doymuş yağdır. Enerji içeriği yüksek olduğu için fındık kilo almamıza neden olabilir. 100 gram fındık yaklaşık 600 kalori içerir. Bu yetişkin bir kadının günlük enerji ihtiyacının üçte biri, yetişkin bir erkeğin ise dörtte biridir.

Diyet yapan insanlar fındık yiyebilir mi?

Fındık vücuda çok faydalı bir besindir. Bu yüzden tüketilmesi önerilir. Fakat diyet yapan insanlar fındığı uygun miktarda tüketmelidir. Aksi takdirde fındık kilo alımına neden olacaktır.

Günde ne kadar fındık tüketmek gerekir?

Fındıktan her gün bir avuç tüketilmelidir. Bir avuçtan fazla tüketmek kilo alımına sebep olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.