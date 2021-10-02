Çocuğunuza fazla oyuncak alarak kötülük yapıyorsunuz

Oyuncaklar çocuk gelişimi açısından hiç şüphesiz önemli bir yere sahip. Fakat oyuncak seçimi ve alınan oyuncakların miktarı da çok önemlidir. Peki çocuğa ne tür oyuncaklar alınmalı? Çok fazla miktarda oyuncak almak doğru mu? Cevapları sizler için araştırıp derledik...



Oyuncaklar çocuk gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Çünkü oyuncaklar çocukların sadece vakit geçirmelerini eğlenmelerini sağlamaz aynı zamanda da gelişimlerine yardımcı olur, zeka gelişimlerini destekler ve çocukları hayata hazırlar.

Peki çocuk gelişiminde oyuncak önemli bir yere sahip diye çocukları oyuncaklara boğmak doğru mu? Elbette hayır. Gereğinden fazla oyuncak çocuğa yarar değil zarar sağlar.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Toledo Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı fazla oyuncağın çocuğa zarar verip vermediğini anlamak için bir çalışma yürüttü. 18-30 ay arası yeni yürüme döneminde bulunan 36 çocukla yapılan araştırmada, çocukların oyun davranışları yarım saat boyunca iki farklı koşul altında incelendi. Birinci koşulda oyun odasında 16 adet oyuncak vardı, ikinci koşulda ise oyun odasında yalnızca 4 tane oyuncak vardı.

Araştırmanın sonucunda görüldü ki çocuklar etrafta çok fazla oyuncak olduğunda sürekli oyuncaktan oyuncağa geçiş yaptı. Oyuncakların her biriyle çok az vakit geçirdiler. Etraflarında az oyuncak bulunduğunda ise çocuklar oyuncakların her biriyle çok daha fazla vakit geçirdi ve daha fazla oyun ürettiler. Bu da gösterdi ki etrafta bulunan fazla oyuncak dikkat dağıtıyor, çocuğun keşfetmesine, oyunlar üretmesine olanak sağlamıyor. Sonuç olarak fazla oyuncak çocuklarda küçük yaşlardan itibaren dikkat süresini azaltıyor.

Peki oyuncak seçiminde nelere dikkat etmeli?

Çocuğunuza oyuncak alırken yaşına uygun oyuncaklar tercih etmelisiniz. Küçük parçalar içeren oyuncaklar 4 yaşından önce tercih edilmemelidir. Çünkü 4 yaştan küçük çocuklar küçük parçaları ağızlarına atıp boğulabilir. Bu oldukça tehlikeli bir durumdur.

Satın alacağınız oyuncağın kanserojen ya da daha farklı zararlı kimyasallar içermemesi çocuğunuzun sağlığı için çok önemlidir.

Hayal gücünü destekleyen, zihni çalıştıran, işlem yapabilme yeteneği kazandıran, öz bakım becerilerini geliştiren, ince ve kaba motor becerilerinin gelişimine katkı sağlayan oyuncaklardan yeterli miktarda satın almanız mühimdir.

Çocuğa çok yüksek fiyatlı oyuncak almaya çalışmamalı gerçekten ilgi alanına girecek, vakit geçirebileceği, bilişsel süreçlerini aktive eden oyuncaklar satın alınmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.