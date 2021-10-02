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TIMETURK / DÜNYA / Venüs'te yaşam izi ihtimalini güçlendiren yeni bir keşif

Venüs'te yaşam izi ihtimalini güçlendiren yeni bir keşif

Venüs'te yapılan son araştırmalar, gezegenin atmosferinde fotosentez gerçekleşmesinin mümkün olabileceğini ortaya koydu.

3 Saat Önce
2021-10-02 16:26:43
Venüs'te yaşam izi ihtimalini güçlendiren yeni bir keşif

Venüs'ü genelde inanılmaz derecede yüksek yüzey sıcaklığı ve büyük ölçüde karbondioksit bulunduran atmosferiyle tanır, bu sebeple de yaşama pek elverişli olduğunu düşünmezdik. Fakat yapılan araştırmalar, gezegenin atmosferinde fotosentez gerçekleşmesinin mümkün olabileceğini ortaya koydu.

Gelişen teknolojiyle birlikte uzaydaki farklı gezegenleri inceleme ve onlar hakkında bilgi edinme şansımız oldu. Fakat bu gezegenlere yolculuk yapma imkânımız maalesef günümüz şartlarıyla pek de mümkün değil. Dünyamız kadar yaşama elverişli farklı bir gezegen de henüz gündemimizde olmadığından bunun bir kayıp olup olmadığı tartışma konusu olarak kenarda dursun.

Söz konusu yolculuklar için -en yakın onlar olduklarından- güneş sistemimizdeki gezegenler için çalışılıyor. Bu bağlamda Elon Musk'ın Mars hayallerini ve NASA'nın Ay'a tekrar insan göndereceği Artemis görevini sık sık duyuyoruz. Venüs de zaman zaman karşımıza bu konularla çıkıyor. Söz konusu gezegene insanların gidip gelmesi pek mümkün görünmese de başka canlıların orada yaşayabileceğini gösteren bir araştırmayla karşınızdayız.

Venüs bulutlarında fotosentez gerçekleşebilir:

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Geçtiğimiz yıl bilim insanları, Venüs'ün atmosferinde fosfin gazını tespit ettiklerini söylemiş ve tartışmaları başlatmıştı. Dünyamızda da nadir durumlarda bulunan bu gaz, oksijene ihtiyaç duymadan büyüyebilen anaerobik bakterilerin varlığına işaret ediyor ve Venüs'ün bulutları da işe bakın ki anaerobik.

Tartışmaların üzerine katarak ilerleyen ve biyokimyacı Rakesh Mogul liderliğinde çalışmalarını sürdüren Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi çalışma ekibi, Venüs bulutlarından geçebilen güneş ışığı seviyesini inceledi. Kendi çalışmalarından ve geçmişte yapılmış olan çalışmalardan verileri toplayan araştırmacılar, bulutları geçebilen ışık seviyesini bulabildi.

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Bunun sonucunda ise Venüs'ün alt ve orta kısımdaki bulutlarındaki parlaklık oranının, dünya zeminindekiyle aynı olduğu görüldü. Bu da, ışık seviyeleri tek başına yeterli olsaydı fotosentezin bulutlarda gerçekleşebileceğini gösterebilirdi fakat maalesef değil.

Venüs bulutlarındaki asit mi yoksa su mu?

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Bu noktada su seviyeleri devreye giriyor. Daha önce Venüs bulutlarının yaşamı destekleyebilecek nitelikte olmadığı söylenmişti. Bunun sebebi de orta kısımda bulunan bulutlarda yüzde 75, alt kısımdakilerde ise yüzde 98 oranında bulunan sülfürik asitti.

Fakat Mogul ve ekibi, bu verileri yeniden gözden geçirdiklerinde bunun sülfürik asit değil, sülfürik asidin amonyum bisülfat gibi nötrlenmiş bir formu olabileceğini ortaya koydu. Eğer durum böyleyse, düşünülenin aksine Venüs bulutlarında daha az asit ve daha çok su aktivitesi bulunuyor olabilir.

Elbette bunların kesinleşmesi için daha geniş çaplı çalışmalar ve yeni çalışmalar gerekecektir. Fakat cehennem diye anılan bir gezegende böyle bir ihtimalin bulunması bile oldukça ilginç.

Kaynak: Webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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