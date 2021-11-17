Çocuğunuz yaşıtlarından kısa mı?

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, boy kısalığına karşı bütün çocukların sağlıklı da olsa belirli aralıklarla izlenmesi gerektiğini ifade etti.



Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, boy kısalığına karşı bütün çocukların sağlıklı da olsa belirli aralıklarla izlenmesi gerektiğini belirtti.

Bazen büyümenin yavaşlayıp durduğunu söyleyen Büyükgebiz, çocuklarda kısalığın sebeplerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Genetik faktörlere daha çok bağlı

Normal büyüyen çocuğun sağlıklı çocuk olduğunu bildiren Büyükgebiz, insanın boyunun ne olacağının yüzde 75 oranında genetik faktörlere bağlı olduğunu ifade etti.

Anne babanın boyunun çocuğun erişkin boyunu belirleyen en mühim kriter olduğunu, fakat kısa boylu anne ve babanın ailelerinde uzun boylu bireyler olduğu takdirde, çocuğun boyunun genetik ortalamayı geçebileceğini söyledi. Büyükgebiz, boy uzamasının kızlarda regl gördükten ortalama 3 sene sonra, erkeklerde ise ortalama 18 yaş civarında durduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, büyümede en hızlı dönemin 1 yaşında kadar geçen dönem olduğunu, ilk bir senede bebeğin boyunun 24 cm uzadığını ve ağırlığının ortalama 10 kilogram olduğunu, birinci yaşın ardından büyümenin yavaşladığını, ortalama 12 cm boy uzaması gerçekleştiğini, ağırlık artışının 2,3 kg kadar olduğunu belirtti. İki, üç yaş arası 10 cm kadar boy artışı olduğunu ve ağırlık artışının birkaç kilogram olduğunu söyleyen Büyükgebiz, ardından 10-12 yaşa kadar erkek ve kızların ortalama 5-6 cm uzadığını, kızların ortalama 10, erkeklerin 12 yaşında ergenliğe girdiğini ve bu dönemde kızların boyunun 20-25 cm, erkeklerin ise 25-30 cm uzadığını bildirdi.

Hekimlerce araştırılması gerekiyor

Büyükgebiz, büyüme eğrilerinde alt eğrilerde olan çocukların çocuk endokrin hekimlerince araştırılması gerektiğini, çocukluk çağında senede 5 cm'den az uzuyorsa yine incelemenin gerektiğini söyledi.

"Kötü beslenme düzelirse, büyüme de düzelebilir"

Boy kısalığının nedenlerinin hormonal sebepler, beslenme bozuklukları, ailevi nedenler, kronik hastalıklar olduğunu belirten Büyükgebiz, çocukların gıdalarla gerekli miktarlarda protein, karbohidrat, yağ, sebze ve meyveler, vitamin ve mineral alması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, kötü beslenen bir çocuğun beslenmesinin düzeltilmesi ile büyümenin de düzelebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Büyükgebiz, büyüme bozukluklarında uygulanacak tedavi ve süresinin, altta yatan sebebe bağlı olarak değtiğini bildirdi.

Aman bu maddelere dikkat!

Öte yandan Büyükgebiz, piyasada isminde uzama ve büyüme ile ilgili kelimelerin yer aldığı, 'gıda takviyesi' ismi altında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın izniyle satıldığı söylenilen ya da ayak tabanlığı şeklinde kullanılarak Uzak Doğu ülkelerinden ithal edildiği söylenilen bazı ürünlerin 20 yaşından sonra dahi uzama sağladığı hususunda özellikle pek çok internet sitesinin reklam yapılan ilaçların, söylenilenin aksine sağlığa zararlı olabileceğini bildirdi.

Büyükgebiz, boyun bu gibi besin katkı maddeleri ve ilaçlarla daha fazla uzamasının mümkün olmadığını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.