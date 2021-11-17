Dikkat! Felç riskini azaltıyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırma sonucunda, bitkisel bazlı yağ tüketmenin felç riskini azalttığı saptandı.



Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında ya da kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen felç meydana gelir. Ve böylece beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. Felcin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici veya kalıcı kayıplar yaşanır. Peki felç riskini azaltmanın yolları var mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan yeni bir araştırma, dikkat çeken bir sonucu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, bitkisel bazlı yağ tüketmenin felç riskini azalttığı açıklandı.

Bilimsel oturumlarda açıklandı

27 senelik sağlık verilerine dayanarak 120 bin hemşire ve sağlık personelinin incelendiği çalışmadan elde edilen yeni bulgular, Amerikan Kalp Derneğince gerçekleştirilen bilimsel oturumlarda açıklandı.

Yağlar üzerinde inceleme yapıldı

Çalışmada, sıvı bitkisel yağlar, ayçiçeği yağı, mısır yağı, aspir yağı, soya fasulyesi yağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri yüksek olan şeyler ve ardından tekli doymamış yağ asitleri yüksek olan kanola yağı ve zeytinyağı gibi yağlar incelendi.

'Bitkisel yağ tüketenlerin felç geçirme riski daha az'

Araştırmaya göre; bitkisel bazlı yağı fazla tüketenlerin az tüketenlere nazaran felç geçirme riskinin yüzde 12 daha az olduğu bildirildi.

Öte yandan çalışmada, fazla miktarda hayvansal kaynaklı doymuş yağ tüketenlerin, az tüketenlere nazaran felç geçirme ihtimalinin yüzde 16 daha fazla olduğu belirtildi.

Harvard'da yapılan çalışmanın baş yazarı Fenglei Wang, bulguların yağ türünün ve farklı gıda kaynaklarının felç dahil kardiyovasküler hastalıkların engellenmesinde, toplam yağ miktarından daha önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

İşlenmiş gıda tüketenler dikkat!

Doymuş ve trans yağların sağlıklı olmadığı bildirilen çalışmada, salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünleri üzerinde de inceleme yapıldı.

Harvard TH'de beslenme bölümü başkanı Dr. Frank Hu, sağlıklı bir beslenme düzeni içinde kırmızı ve işlenmiş et tüketiminde ılımlı bir azalmanın toplam ölüm oranını yüzde 13, kalp hastalığı ölümlerini yüzde 14, kanser ölümlerini yüzde 11 ve tip 2 diyabet riskini yüzde 24 azaltabileceğini söyledi.

Süt yağının felç riski ile ilişkisi var mı?

Ayrıca araştırmada son olarak süt ürünleri üzerinde de inceleme gerçekleştirildi.

Araştırma neticesinde, süt, tereyağı, peynir, krema ve dondurma dahil olmak üzere süt yağının felç riski ile ilişkisi olmadığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.