DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz milletvekili hayatını kaybetti
Kavcıoğlu'ndan 'spekülasyon' uyarısı
Toplatılan ilaçlar listesi | Hangi ilaçlar toplatılacak?
Aliyev: Ermenistan işgalindeki topraklar, İran’dan Avrupa’ya uyuşturucu ticaretinde kullanılıyordu
Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Hollanda'da enerji krizine tüketici lehine çözüm: Vergide indirime gidilecek!
Alpler'de başlayan keçi çiftliği hayali Sivas'ta gerçekleşti
Apple, Kur’an-ı Kerim uygulamasını App Store’dan kaldırdı, tepkiler çığ gibi…
Erdoğan: CHP zihniyeti imam hatipleri hep bir tehdit olarak görmüştür
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları 2021 | Teknik öğretmenler mühendislik yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Yeni Zelanda resmi büyücüsünün işine son verdi
2022 polis maaşı | 2022 polis maaşı ne kadar olacak? 2022'de polisler kaç lira zam alacak?
'Kurşunlar yağmur gibiydi, istediğin kadar kurşun sıkıldı'
ANALİZ: Türkiye'nin Doğu Avrupa'da etkisi güçleniyor
Avrupa'da otomobil satışlarında sert düşüş

TIMETURK / GENEL / Çocuğunuz sosyal fobik olabilir!

Çocuğunuz sosyal fobik olabilir!

Çocuğunuz akranlarının yapıp zevk aldığı şeylerden uzak duruyorsa, oyun parkına gitmek istemiyorsa, arkadaşlarınla bir araya gelmek istemiyorsa, tanıdığı birine bile selam vermeye utanıyorsa sosyal fobik olabilir.

23 Saat Önce
2021-10-14 18:59:35
Çocuğunuz sosyal fobik olabilir!


Sosyal fobi, çocukların sosyal ortamlarda diğer insanların kendisini olumsuz değerlendireceği, mahçup ya da rezil olacağı ile ilgili yoğun kaygı veya korku duymasına deniyor. Çocuk böyle bir korku ve kaygı yaşadığında sosyal ortamlarda bulunmaktan uzak durur.

Çocuklarda sosyal fobi değerlendirilirken aile yapısı da göz önünde bulundurulur. Çünkü çocuğun babasında veya annesinde de sosyal fobi olabilir veya ebeveynler kendi endişelerini çocuklarına aksettirerek kendilerinin bulunmadığı ortamlarda çocukların güvende olmayacağı düşüncesini çocuğa aşılayabilirler. Bu yüzden çocuk tek başına başarısız olacağına inanır. Ayrıca sert ve eleştirel anne babalar da çocuklarını bu düşünceye itebilirler. Hata yaptığında anne ve babasından çok sert tepkiler gören çocuklar tek başlarına bir şey başaramayacaklarına inanırlar.

Küçük yaşlarda her yaptığı engellenmeye başlanan çocuklar, başkalarının yanında dahi acımasızca azarlanan çocuklar artık aynı davranışı yapmamayı öğrenirler. Bu da çocukların büyüdüğünde dahi davranışı çevrenin uygunluğunu göz önünde bulundurarak yapmalarına neden olur. Her zaman başkalarının ne düşüneceği önemli bir hale gelir. Böyle çocuklar sosyal kaygı bozukluğu da yaşayabilir.

Çocuğun sosyal fobik olduğu nasıl anlaşılır?

Çocuğun sosyal ortamlarda elleri titriyorsa, terliyorsa, kekelemeye başlıyorsa, göz kontağı kuramıyorsa, kalbi hızlı atıyorsa, yüzü kızarıyorsa sosyal fobik olabilir. Bilhassa çocuğunuz birden kekelemeye başladıysa mutlaka sosyal fobiden şüphelenmelisiniz. Kekeleme sosyal fobinin çocukta çok daha fazla artmasına neden olabilir. Bu da sosyal fobinin tedavi edilmesini zorlaştırır.

Sosyal fobik olan çocuğa nasıl yaklaşmak gerekir?

Çocuğunuzda sosyal fobi varsa öğretmeniyle iş birliği içinde olmalısınız. Öğretmenler çocukların cesaretini artırıcı sınıf içi etkinlikler yapıp sosyal fobisini yenmesine katkıda bulunabilir. Çocuğa başarabileceği küçük hedefler koyup kendine güvenmesini sağlayabilir. Akranları arasında yaşanabilecek zorbalıkları da öğretmen engelleyebilir.

Ebeveynler ise çocuğa yapıcı, destekleyici yaklaşmalıdır. Çocuğuna değer vermeli, onu dinlemeli, fikirlerini önemsemelidir. Çocuğa mükemmeliyetçi bir yaklaşımda bulunmamalı, hata yaptığında ona güvenebileceği bir aile ortamı sunmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş