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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan küresel ısınma sebebiyle varoluşsal bir krizle karşı karşıya

Pakistan küresel ısınma sebebiyle varoluşsal bir krizle karşı karşıya

Küresel ısınma sebebiyle Pakistan'ın gelecek on yıllarda temiz su kaynaklarının tükeneceği ve bu durumun ülkeyi varoluşsal bir krizle karşı karşıya bırakacağı belirtiliyor.

23 Saat Önce
2021-10-14 19:01:22
Pakistan küresel ısınma sebebiyle varoluşsal bir krizle karşı karşıya

Al Jazeera'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yayımladığı raporda, küresel ısınmanın sonuçlarının büyük ölçüde geri döndürülemez boyutlara ulaştığı bildirildi.

Raporda, kutup ve dağ buzullarının geri dönülemez şekilde gelecek on yıllar boyunca erimeye devam edeceği vurgulandı.

Pakistan, kutup buzullarının dışında dünyadaki herhangi bir yerden daha fazla buzula sahip. Bu buzullar, dünyadaki en eski ve verimli vadilerden biri olan Hindistan ve Pakistan arasında bölünen İndus Havzası'nı besliyor.

Pakistan'ın 220 milyonluk nüfusunun yüzde 75'i, İndus Nehri kıyılarında yaşıyor. Ülkenin en büyük 5 kent merkezi, endüstriyel ve evsel su için tamamen bu nehre bağımlı durumda.

IPCC raporuna göre, 2050'ye kadar ülkede su kalmayacak.

Haberde, Pakistan'ın, küresel ısınmanın sonuçlarından Maldivler ve başka ülkeler gibi orantısız şekilde zarar göreceği ancak buna rağmen İslamabad'ın, geleceğini güvence altına almak için çaba göstermediği belirtildi.

Başka hiçbir ülkenin tatlı su için kutup dışındaki buzullara Pakistan kadar bağımlı olmadığı vurgulanan haberde, ülkenin şu anda çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, son yıllarda yüksek sıcaklıkların çok sayıda insanın hayatına mal olduğuna işaret edilirken, tarımsal üretimin de bundan etkilendiği kaydedildi. ​​​​​​​

Uzmanlar, 10 yıldır Pakistan'ı uyarıyor

Yerel ve uluslararası çevre uzmanları, uzun süredir acil ve sert adımlar atılmazsa Pakistan'da ve Güney Asya'da işlerin daha da kötüleşeceği konusunda uyarıyor.

Pakistan'ın buzullarının eridiğini vurgulayan uzmanlar, ülkenin suyunun bitmesinin an meselesi olduğuna dair on yıldan fazla süredir uyarılar yapıyor.

Başbakan İmran Han, 2018'de göreve geldiğinde, devam eden ormansızlaşma ve iklim değişikliğinin ülke üzerindeki etkilerine karşı koymak için ağaç dikimi projesi başlattı. Fakat yeni ağaç dikimlerinin yüzlerce yıllık yaşlı ormanların yerini alamayacağı belirtiliyor.

​​​​​​​Pakistan'ın, iklim değişikliğinin sonuçları sebebiyle varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken uzmanlar, iklim değişikliğinin etkilerinin, ülkenin tek bir sektörünü veya bölgesini değil tüm nüfusun yaşamını ve geçim kaynaklarını tehdit ettiğine işaret ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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