'Çocuğum neden benimle inatlaşıyor?' diyorsanız...

2-6 yaş grubundaki çocuklarda anne ve babayla inatlaşma hali sık görülür. Bu durum ebeveynleri oldukça zorlar. Fakat bu inatlaşma durumunun bir problem olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Gelin çocuklarda inatlaşmanın nedenlerine birlikte bakalım...

2-6 yaş aralığındaki çocuklara sahip anne ve babalar genelde hep aynı cümleleri kurar "Çocuğum sözümü dinlemiyor, hayırdan anlamıyor, hayır dendi mi kendini yerden yere atıyor, her şeye ağlıyor, her şeye bağırıyor, her şeye hayır diyor"

Anne ve babalar bu inatlaşma halini çözülmesi gereken bir problem olarak görürler. Fakat gerçek bundan çok farklıdır. İnatlaşma çözülmesi gereken bir problem değildir. İnatlaşma çocuğun duygusal gelişiminin, benlik algısı oluşumunun doğal bir parçasıdır. Eğer çocuğunuz engellendiğini hissettiğinde sinirleniyorsa, agresif tutumlar sergiliyorsa, sizin dediğinizi değil kendi dediğinin olmasını istiyorsa bu durum onun gelişim sürecinin gayet sağlıklı ilerlediği gösterir.

Çocuklar haz ilkesine göre hareket ederler, benmerkezcidirler ve kendi dedikleri olsun isterler. Engellendiklerinde ve önlerine kurallar koyulduğunda kabul etmez, itiraz ederler. Bu çocuğun kendince 'Ben de varım' deme şeklidir. Çocuk kendi benliğini ortaya koyabilmek için sizinle inatlaşır.

Çocuklar neden anne ve babalarıyla inatlaşır?

Eğer aşırı derecede otoriter bir anne babaysanız çocuklar otoriteye karşı baş kaldırırlar. Bu yüzden de sizinle sık sık inatlaşırlar.

Çocuğa nedenini hiç açıklamadan sadece siz öyle istiyorsunuz diye 'Hayır' demeniz çocuğun sizle inatlaşmasına neden olur. 2-6 yaş grubundaki çocuklar için mantıklı bir açıklaması olmayan 'Hayır' kelimesi sadece engellenme duygusuna neden olur.

Çocuğun her istediğine 'Hayır' cevabı alması onun sizle inatlaşmasına sebep olur. Çocuklar kabullenme ve sevilmeye ihtiyaç duyar. Siz ise sürekli 'Hayır' diyerek çocukta reddedilme ve engellenme duygularını beslersiniz. Bu da sizle inatlaşmasına neden olur.

Çocuk anne ve babasından ihtiyaç duyduğu kadar ilgi ve sevgi alamıyorsa bu onun huysuzlaşıp inatlaşmasına neden olur.

Bir gün 'Tamam' dediğiniz bir şeye başka bir gün 'Hayır' diyorsanız çocuğun kafası karışır. Dolayısıyla 'Hayır' dediğinizde istediği yanıtı alabilmek için sizinle inatlaşır.

Bir konu için anne müsaade ediyor baba etmiyorsa veya sürekli tam tersi oluyorsa anne ve baba arasındaki bu tutarsızlıklar da çocuğun kafasının karışmasına ve inatlaşmasına neden olur.

Çocuğunuz sizinle inatlaştıktan sonra istediğinizi yaptı diye abartılı ve coşkulu bir şekilde onu ödüllendirirseniz çocuk her inatlaşmadan sonra bir hediye geleceğini düşünüp sizinle inatlaşabilir.

Çocuklar inatçılığı anne ve babalarından öğrenebiliyorlar. Eğer ebeveynler olarak birbirinize karşı inatçı davranışlar sergiliyorsanız bu çocuğunuzun da sizinle inatlaşmasına neden olabilir.

