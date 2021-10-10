Ihlamuru böyle demleyin

Ebegümecigiller ailesinden olan ıhlamur ağacının yaprakları ve çiçeği demlenerek içildiğinde insan vücudu için doğal bir ilaca dönüşüyor. Peki kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamur çayının faydaları nelerdir? Ihlamur nasıl demlenmeli? Sizler için araştırdık, gelin birlikte bakalım...



Ihlamur ebegümecigiller familyasının Tilia cinsini oluşturan ağacıdır. Daha çok ılıman iklimlerde yetişen bu ağacın yaprakları ve çiçekleri kurutulur ve çay olarak tüketilir. 40 metreye kadar büyüyen bu ağaç çok fazla ıhlamur hasadı yapma imkanı verir.

Ihlamurun çiçeksi bir tadı vardır, sıcak veya soğuk olarak içilir ve çok hoş bir aromaya sahiptir. Tarihte ıhlamur tıbbi amaçlarla kullanıldığı için 'Kralların Nektarı' olarak da isimlendirilmiştir. Ihlamur Orta Çağ Avrupası'nda ve Kızılderililer tarafından sakinleştirici etkisi nedeniyle sıklıkla kullanılmıştır. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nda askerleri sakinleştirmek için ıhlamur çayının kullanıldığına dair bilgiler de vardır.

Ihlamur çayının vücudumuza faydaları nelerdir?

Ihlamur çayı rahatlatıcı etkiye sahiptir. Bu sayede ruhsal rahatlama sağlar. Grip, nezle gibi mevsimsel hastalıklara şifa olur, öksürüğü keser.

Solunum yollarındaki iltihabı azaltmada çok başarılıdır. Ayrıca kan basıncını da düşürür ve damarlardaki iltihaplanmaları da iyileştirir.

Ihlamur çayı kabızlık, ishal, şişkinlik ve mide bölgesindeki kramplara şifa olur. Ihlamur antioksidan açısından zengin olduğu için cildin yaşlanmasını önler. Cilt lekelerine haricen uygulandığında iyi gelir.

Ihlamur göz kapakları kenarlarında oluşan bakteri veya çapakların da temizler. Ihlamur içeriğindeki P-kumarik asit sayesinde terleme yoluyla vücuttan toksinleri atar.

Ihlamur saçları güçlendirir ve dökülmelerinin önüne geçer. İçeriğindeki flavonoidler ve quercetin sayesinde kanser hücrelerinin oluşumunun önüne geçer.

Ihlamur vücuda enerji verir. Migren ağrılarını hafifletir, öksürüğe iyi gelir, ateş düşürür. Safra kesesi rahatsızlıklarına şifa olur. Kas spazmlarının önüne geçer. Karaciğer hastalıklarını tedavi eder.

Ihlamurun vücuda herhangi bir zararı var mı?

Ihlamur fazla tüketilirse uykusuzluk yapabilir. Hassas bir bünyeniz varsa alerjiye sebep olabilir. Gün içerisinde 3 fincandan fazla tüketilmemelidir.

Ihlamur çayı nasıl demlenir?

Ihlamur çayı kaynatılarak değil demlenilerek hazırlanır. Kaynar suyun içerisine koyacağınız ıhlamuru 15 dakika demleyip içebilirsiniz. Tatlandırmak için içerisine şifa kaynağı bal da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.