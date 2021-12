Cilt toniğinizi evde kendiniz hazırlayabilirsiniz!

Yüz temizliği için cilt tonikleri çok önemlidir. Tonik sayesinde cildimizi güzel bir şekilde temizleyebiliriz. Ayrıca doğru bir tonik cildi besler ve sıkılaştırır. Piyasada birçok cilt toniği satılıyor. Fakat bunlar hem çok pahalı hem de cilde zararlı birçok madde içeriyor. Bu yüzden doğal ürünler kullanarak evde kendi cilt toniğinizi hazırlayabilirsiniz. Sizler için bazı tariflerimiz olacak...



Cilt toniği kullandığımızda cildimizi sabun, jel, köpük gibi ürünlerle temizledikten sonra, kullandığınız ürünün kalıntılarını ve onun çıkaramadığı kirleri cildimizden kolay bir şekilde uzaklaştırabiliriz. Aynı zamanda cilt tonikleri cildi besler ve sıkılaşmasına destek olur. Piyasada birçok cilt toniği satılıyor. Fakat bu tonikler hem çok pahalı hem de cildimize zarar verebiliyor. İçerdikleri kimyasal ürünler kanımıza karışıp hastalıklara neden olabiliyor, alkol ise cildimizi kurutup yıpratıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı evde doğal ve etkili tonikler hazırlamak çok daha sağlıklı ve hesaplı oluyor.

Elma sirkesi toniği nasıl hazırlanır?

Elma sirkesinin dahili ve harici olarak kullanılıyor ve birçok fayda sağlıyor. Ondan cilt toniği hazırlamak için bir bu bardağı içme suyu, bir çorba kaşığı elma sirkesi yaklaşık on damla limon, kuşburnu veya lavanta yağına ihtiyacınız olacak. Bu malzemeleri bir kasenin içerisine alın ve çatal yardımıyla güzel bir şekilde çırpıp birbirlerine karışmasını sağlayın. Daha sonra temiz bir sprey şişesinin içerisine doldurun ve her kullanımdan önce güzel bir şekilde çalkalayın. Kullanım sırasında pamuklu bir bez veya pamuktan faydalanın. Sabah ve akşam günde iki kez uygulayın.

Aloe veralı canlandırıcı tonik nasıl hazırlanır?

Bu tunik için bir su bardağı içme suyu ve bir yemek kaşığı Aloe Vera jeline ihtiyacınız olacak. Cildiniz kuru ise içerisine yaklaşık on damla tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı veya saf zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Cildiniz hassas ise yaklaşık on damla gül suyu, gül yağı veya papatya yağı ilave edebilirsiniz. Cildiniz yağlı ise yaklaşık on damla limon veya çay ağacı yağı ilave edebilirsiniz. Cildiniz sivilcelenmeye meyilli ise yaklaşık on damla sedirağacı, aynısefa veya portakal yağı ilave edebilirsiniz.

Bu malzemeleri bir kasenin içerisine koyun ve güzel bir şekilde çırpıp birbirlerine karışmasını sağlayın. Daha sonra temiz bir sprey şişesinin içerisine doldurun ve her kullanımdan önce güzel bir şekilde çalkalayın. Kullanım sırasında pamuklu bir bez veya pamuktan faydalanın. Sabah ve akşam günde iki kez uygulayın.

