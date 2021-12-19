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Brezilyalı Ronaldo, ilk oynadığı takımı satın aldı
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TIMETURK / SPOR / Brezilyalı Ronaldo, ilk oynadığı takımı satın aldı

Brezilyalı Ronaldo, ilk oynadığı takımı satın aldı

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo, futbol kariyerinin ilk yıllarında formasını giydiği ülkesinin Cruzeiro takımını satın aldı.

1 Saat Önce
2021-12-19 17:25:50
Brezilyalı Ronaldo, ilk oynadığı takımı satın aldı

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Sergio Santos Rodrigues ile varılan anlaşmanın ardından Ronaldo'nun, kulübün hisselerinin büyük bir kısmını aldığı belirtildi.

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İspanya temsilcisi Real Valladolid'in hisselerinin yüzde 51'inin de sahibi Ronaldo ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki yıl önce ikinci lige düşen Cruzeiro'yu eski ihtişamına kavuşturmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Ronaldo, Cruzeiro hisselerinin yüzde 90'ı için 62,5 milyon avro ödedi.

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Ronaldo, 1993-1994 sezonları arasında formasını giydiği Cruzeiro'da gösterdiği üstün performansın ardından Avrupa takımlarının dikkatini çekmiş ve 1994'te Hollanda temsilcisi PSV'ye transfer olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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