Cildinizdeki kırışıklıkları melisa çayıyla azaltın

Nane ailesine ait melisa otu, limon otu ve oğul otu olarak da tanınıyor. Vücudumuza birçok faydası olan melisa otunu sizler için araştırdık. Gelin melisa otunu, vücudumuza faydalarını ve çayını nasıl demleyeceğimizi öğrenelim...



Melisa otunun bilimsel adı 'melissa officinalis L.'dir. Batı Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen bu ot, ülkemizde ise İstanbul, Bursa, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetişmektedir.

Melisa otu nerelerde kullanılır?

Melisa otu mutfaklarımızda baharat ve çay olarak kullanılır. Ayrıca melisa otundan çıkarılan yağ kozmetik sektöründe kullanılmaktadır.

Melisa otunun besin değeri nedir?

Melisa otu içeriğinde A vitamini, C vitamini, folik asit, potasyum, kalsiyum, demir, çinko, lif ve tanen bulundurur.

Melisa otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Melisa otu vücutta kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur. Karaciğer ve safra kesesi problemlerine şifa olur. Migren ataklarını geçirir. Kronik uykusuzluğa iyi gelir. Sinir, stres ve kaygı bozukluğunu azaltır. Depresyona karşı etkili bir ilaçtır. Beyin fonksiyonlarını artırıp hafızayı güçlendirir. Uçuğa iyi gelir. Sindirimin kolay olmasını sağlar. Hazımsızlığı ve şişkinliği ortadan kaldırır. Cildin yenilenmesini sağlar. Saçlar melisa otuyla yıkandığında kepeklenme ve dökülme azalır ve saçlar parlar.

Şiddetli regl sancılarını da azaltan melisa otu ciltteki kırışıklıkları azaltır ve cilde canlı bir görünüm kazandırır. Ciltteki yaraları hızlıca iyileştirir. Akne ve sivilce problemlerine karşı etkilidir. Diş ağrısını hafifletir. Kan şekerini düşürür. Nefes darlığına şifa olur ve idrar söktürücü etkisi sayesinde vücuttan ödemleri atar.

Melisa otu çayı nasıl hazırlanır?

Melisa otu çayı hazırlamak istiyorsanız aktarlardan kurutulmuş melisa otu temin etmelisiniz. 1 su bardağı suyu kaynattıktan sonra içerisine bir çay kaşığı kurutulmuş melisa otu koyup beş dakika boyunca demlenmesini sağlayın. Daha sonra bu çayı süzerek tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...

Melisa otunun vücudumuza herhangi bir zararı var mı?

Melisa otu çayını günde iki fincandan fazla tüketmemelisiniz. Tüketmeniz halinde cildinizde kızarıklıklar, şişkinlikler, dökülmeler, mide bulantısı, alerji gibi yan etkilerle karşılaşmanız olasıdır.

Ayrıca melisa otu çayı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.