Şerbetçi otu uykusuzluğa çare oluyor

Şerbetçi otunu çok fazla bilmiyoruz ama vücudumuza gerçekten çok faydalı. Kendirgiller familyasından olan bu bitkinin vücudumuza faydalarını, zararlarını, nasıl kullanıldığını sizler için araştırdık. Gelin birlikte bu bitkiyi daha yakından tanıyalım...



Kendirgiller ailesinden olan şerbetçi otu temmuz ve eylül ayları arasında yeşil, beyaz çiçekler açar. Boyu 2 ila 5 metre yüksekliğinde olan bu bitkinin şekli kozalağa benzer. Türkiye'de en çok Bilecik ve Bursa'da yetişen şerbetçi otu kurutulmuş haliyle dört mevsim bulunur. İnsan sağlığına faydalarıyla bilinen bu ota gelin daha yakından bakalım...

Şerbetçi otunun vücudumuza herhangi bir faydası var mı?

Şerbetçi otu idrar söktürücü bir etkiye sahiptir. Bu sayede vücuttaki ödem problemine çare olur. Kadınlarda göğüs büyümesini sağlar ve regl döneminde yaşanan sancıları azaltır. Sindirim sisteminin çalışmasına etki ederek iştah açar. Ayrıca tüketiminde dengeli olunduğunda mide ağrılarını da azaltır.

Sinir ve stres sonucu yaşadığımız uykusuzluk problemini de ortadan kaldıran şerbetçi otu, kanımızı da temizler. Şerbetçi otu kozmetik alanında da kullanılır.

Kurutulmuş şerbetçi otundan çay nasıl yapılır?

Kurutulmuş şerbetçi otundan çay demlemek istiyorsanız; bir su bardağı suyu kaynatıp içerisinde bir silme tatlı kaşığı şerbetçi otu atıp beş dakika kadar demleyip içebilirsiniz. Bu şekilde tadını beğenmiyor ve içemiyorsanız içerisine bal ekleyip tatlandırabilirsiniz. Günde en fazla bir bardak içmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca 1 ay kadar içtikten sonra mutlaka kullanmaya ara vermelisiniz. Çünkü şerbetçi otu hormonlar üzerinde çok etkilidir.

Şerbetçi otunun vücudumuza herhangi bir zararı var mı?

Şerbetçi otunun vücudumuza birçok yararı vardır. Fakat şerbetçi otunun kullanımında aşırıya giderseniz zararlarıyla karşılaşabilirsiniz. Şerbetçi otu fazla tüketilirse hassas bünyesi olan insanlarda mide bulantısına veya mide yanmasına sebep olabilir. Ayrıca hormonlar üzerinde de ciddi etkileri olduğu için kullanımında aşırıya gidilmemelidir. Her besinde olduğu gibi şerbetçi otu tüketiminde de ayarı kaçırmamak gerekiyor. Gebelik dönemindeki kadınlar da şerbetçi otunun tüketmekten uzak durmalıdır.

Şerbetçi otu kullanmadan önce zararlarıyla karşılaşmamak için mutlaka doktorunuza danışmalı ve sonra kullanmalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.