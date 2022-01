Cildin temel ihtiyaçlarını sağlamak için...

30’lu yaşlardan sonra her sene cilt kalitemizden %3 oranında kayıp yaşıyoruz. Peki cildimizde yaşanan hacim, sıkılık ve kendini yenileme özelliğindeki kayıpların sebeplerini biliyor musunuz? Bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Bilimsel veriler gösteriyor ki cildimizin sıkılığında, nem oranında ve kendini yenileme özelliğinde her sene %3 oranında kayıp yaşıyoruz. Cilt kalitemizi düşüren güneş hasarı, stresli hayat, yanlış kozmetik uygulamalar ve yanlış ürünleri kullanma gibi birçok dış etken cilt sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Fakat bilimsel veriler gösteriyor ki %3 kayıp oranı normal, sağlıklı, iyi beslenen ve kötü alışkanlıkları olmayan insanlarda da görülüyor. Gelecekte güneşli gün sayıları artacağı, azot gazı salınımı çok yüksek seviyelerde seyredeceği, ekosistem dengesi bozulacağı ve ozon tabakasının delineceği düşünülüyor. Bu yüzden de %3 oranın daha da yükseğe çıkacağını söylemek zor değil.

Gençliğimize güvenip cildimizin günlük bakımını ihmal edersek cilt yaşlanması ve kalite kaybı süreci hız kazanır. Kronik hastalıklar, kötü alışkanlıklar, güneş koruyucu ürün kullanmamak, hızlı kilo alıp vermek, sağlıksız diyetler uygulamak, sık sık makyaj yapmak, cildi düzenli bir şekilde temizlememek, UV maruziyeti, organik olmayan beslenme yüzünden cilt kalitesindeki kayıp hızlanır.

Cildin temel ihtiyaçlarını sağlayarak bu duruma dur diyebiliriz

Sizlere vereceğimiz tavsiyeleri düzenli olarak uygularsanız cildinizin temel ihtiyaçlarını karşılayarak bu durumun önüne geçebilirsiniz.

Güneş koruyucular güneş hasarı etkisini minimuma düşürür, aynı zamanda anti-aging (yaşlanma karşıtı) bakım etkisi de vardır. Bu yüzden her sabah güneş koruyucu kullanmalısınız.

Her akşam cildinize C vitamini serum uygulayın. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Bu sayede cildinizi besler ve yapılandırır. Fakat C vitamini serumunu gündüz kullanacaksanız, güneşle temasa geçince fotosensitif özelliğinin aktif olduğunu unutmamanız gerekir. Fotonsensitif tepkime ışığa duyarlılığın artmasıyla cildin tepki vermesidir. Bu yüzden güneş hasarını en aza indirmeye çalışırken cildinizde oluşacak farklı tepkimeleri önlemek için akşam kullanmanız doğru olacaktır.

Gece yatmadan evvel hyalüronik asit içeren nemlendirici serumlar kullanmalısınız. Çünkü hyalüronik asit cildinizin günlük hayatta aldığı dış etkenli hasarları azaltarak cilt kalitenizin daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.