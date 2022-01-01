DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kımız içmek haram mı?
Glutatyon nedir ve ne işe yarar?
Eren isminin anlamı ne? Eren Kuran'da geçiyor mu?
Bakanlıktan ‘depozito ücreti’ açıklaması
Irak'ta Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi
Zona hastalığı neden oluyor?
Blu Tv 2 gün ücretsiz | Blu Tv bedava kodu nasıl alınır?
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
TBMM Başkanı Şentop: İmam hatip liseleri Türkiye'nin siyasi tarihinin bir özeti
Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam 28. bölüm full izle
Siyah nokta oluşumunu kontrol altına almak için...
'Erdoğan'ın dik duruşunu seviyorum' diyen Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim
Cildin temel ihtiyaçlarını sağlamak için...
AP Milletvekili'nden Şahin ve Türeci ile ilgili anlamlı teklif
''Euro banknotlarının üzerine resimleri basılsın''

TIMETURK / DÜNYA / AP Milletvekili'nden Şahin ve Türeci ile ilgili anlamlı teklif

AP Milletvekili'nden Şahin ve Türeci ile ilgili anlamlı teklif

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin avro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

1 Saat Önce
2022-01-01 16:02:16
AP Milletvekili'nden Şahin ve Türeci ile ilgili anlamlı teklif

Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni avro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.

Körner, "Onların(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.

Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001'de avro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren avronun 20. yılında avro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş