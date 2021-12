Soğuk havalar yüzünden cildimiz kuruyor, pul pul dökülüyor, dudaklarımız kuruyup çatlıyor. Tüm bu durumların önüne geçmemiz için cildimizi çok iyi bir şekilde nemlendirmemiz gerekiyor. Piyasada birçok nemlendirici krem satılıyor. Fakat biz size evde hazırlayıp doğal bir şekilde cildinize nem kazandırmanızı sağlayacak krem tarifi vereceğiz...



Artık havalar iyiden iyiye soğudu. Cildimiz bu durumdan çok olumsuz etkileniyor. Ellerimiz, yüzümüz kuruyor, pul pul dökülüyor, dudaklarımız çatlıyor ve kanıyor. Bu durumun önüne geçmek için cildimizi bol bol nemlendirmemiz gerekiyor. Piyasada satılan kimyasal içerikli ürünleri kullanmayı tercih etmiyorsanız sizler için doğal ve evde hazırlayabileceğiniz bir krem tavsiyemiz olacak.

Naneli ve çikolatalı vücut kremi nasıl hazırlanır?

Naneli ve çikolatalı vücut kremi için yüz gr kakao yağı, yarım çay kaşığı kakao tozu, iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, on damla tatlı badem yağı ve on damla nane yağına ihtiyacınız olacak.

Yüz gr kakao yağını ocağın üzerinde benmari usulü eritin. Ocaktan alınca içerisine yarım çay kaşığı kakao tozu, iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, on damla tatlı badem yağı ve on damla nane yağı ilave edin. Güzel bir şekilde karıştırın ve soğumaya bırakın. Elde ettiğiniz karışım çok katı olursa yumuşayana kadar Hindistan cevizi yağı veya tatlı badem yağı ilave edin. Dilediğiniz zaman bu hoş kokulu nemlendirici kremi kullanabilirsiniz.

Nemlendirici vücut kremi nasıl hazırlanır?

Nemlendirici vücut kremi için Yüz gr Shea yağı, mango yağı veya kakao yağı, iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, on damla tatlı badem yağı ve on damla jojoba yağına ihtiyacınız olacak. Yüz gr Shea yağı, mango yağı veya kakao yağını benmari usulü ocakta eritin. Ocaktan alınca içerisine iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, on damla tatlı badem yağı, on damla jojoba yağı ve kokusunu sevdiğiniz bir esans yağdan on damla ilave edin. Güzel bir şekilde karıştırıp soğumaya bırakın. Haftada üç ya da dört kere, banyo sonrasında cildinize güzel bir şekilde yedirerek sürün ve daha sonra üzerinize pamuklu giysiler giyin. Çok kısa sürede cildinizde olumlu değişimler göreceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.