DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz sebep enflasyon neticedir
Kartal Tibet’in üvey oğlu Civan Canova kimdir?
Ümraniyespor, Gençlerbirliği'ni puansız gönderdi
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maç özeti | Çaykur Rizespor Gaziantep FK maç kaç kaç bitti golleri kim attı?
Elon Musk paylaşım yaptı, Floki Inu sert yükseldi
LGS başvuru tarihi 2022 | LGS başvurusu ne zaman yapılacak?
Çikolatalı vücut kremi nasıl hazırlanır?
İYİ Partili Çıray Turkovac'ı kötüledi! ''Biontech'ten vazgeçmeyin''
LGS tarihi | 2022 LGS ne zaman yapılacak açıklandı! Başvurular ne zaman?
Ezilen halkların savucusu ve Filistin destekçisi Desmond Tutu hayatını kaybetti
LGS ne zaman? 2022 LGS sınavı hangi tarihte olacak? Milli Eğitim Bakanı açıklaması
Kraliyet ailesinin en zeki üyesi belli oldu
KPSS sınavında bilmeniz gereken hukuki yaş sınırları nelerdir?
Narendra Modi: 'İnek, bizim için anne ve kutsaldır'
Don't Look Up konusu ne? Don't Look Up neyi eleştiriyor? Don't Look Up oyuncuları ve konusu

TIMETURK / POLİTİKA / İYİ Partili Çıray Turkovac'ı kötüledi! ''Biontech'ten vazgeçmeyin''

İYİ Partili Çıray Turkovac'ı kötüledi! ''Biontech'ten vazgeçmeyin''

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Yerli aşı Turkovac ile ilgili 'Bu aşı, Sinovac'ın eşdeğeridir. Koruyuculuk oranları düşük. BionTech’ten, yani messenger RNA aşılarından vazgeçmesinler' dedi.

47 Dakika Önce
2021-12-26 15:08:44
İYİ Partili Çıray Turkovac'ı kötüledi! ''Biontech'ten vazgeçmeyin''

Sağlık Bakanlığı'nın acil kullanım onayı verildiğini açıkladığı yerli aşı Turkovac'ın koruyuculuğunun düşük olduğunu öne süren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bu aşı, Sinovac'ın eşdeğeridir. Koruyuculuk oranları düşük. Şimdi koruyuculuk oranları düşük olan bir aşıyı tekrar vatandaşımıza yapmak, onları adeta yeni varyantlar karşısında korumasız duruma düşürmektir. Hükümete şunu tavsiye ediyorum: BionTech'ten, yani messenger RNA aşılarından vazgeçmesinler" dedi.

Çıray, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı acil kullanım onayı verdiği yerli aşı Turkovac'la ilgili dikkat çeken bir uyarı yaptı. Hükümetin pandemiyle mücadele süreçlerini kötü yönettiğini söyleyen Çıray, Turkovac aşısının koruyuculuğunun düşük olduğunu iddia etti.

'TÜRKİYE'NİN AŞI YAPMASI YENİ DEĞİL'

"Bu felaket başlayalı 2 yılın sonuna geldik. Ne yazık ki hem Covid'le mücadele hem de aşılama sürecini kötü yönettiler. Öncelikle hangi aşıdan başlayacaklarına karar veremediler. Çin'den Sinovac aşısını aldılar. Daha sonra Sinovac'ın yeni varyantlar üzerinde daha az etkili olduğu, Covid'in bizzat kendisinde de messenger RNA aşıları yani BionTech kadar etkili olmadığı ortaya çıktı. Bu kez de messenger RNA aşılarına geçiş yaptılar. Hıfzısıhha'yı kapattıkları için aslında bir merkezde yapılması gereken aşı araştırmalarını 13 ayrı yerde yaptılar. Çok geciktiler, hala faz çalışmalarını bitiremediler. Turkovac diye ilan ettikleri, Sinovac'ın eşdeğeri olan aşıyı sanki yeni bir buluşmuş gibi ortaya koymaya çalışıyorlar. Tabii ki Türkiye'de aşı yapılmasından çok memnun oluruz. Geçmişte bizim yönettiğimiz Türkiye'de Hıfzısıhha açıkken Türkiye aşı üretti. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında aşı üreterek yabancı ülkelere de gönderdi. Türkiye'nin aşı yapması yeni değil."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş